Мушкетеры, вперед! В Эстонии стартовал Кубок ветеранов
16 октября в Таллинне прошел первый этап Кубка Эстонии среди ветеранов по фехтованию.
В первом этапе участвовало всего 14 фехтовальщиков, были представлены четыре эстонских фехтовальных клуба, а также приехали спортсмены из Франции и Эквадора.
Соревнования проходили среди мужчин в трех возрастных группах: 40+, 50+ и 60+.
Результаты:
Ветераны 40+
1. Виктор Зуйков (Tallinna Mõõk)
2. Сергей Мельников (Le Glaive)
3. Свен Коеметс (Tallinna Mõõk) и Роман Драгунов (SBSK Draakon)
Ветераны 50+
1. Виктор Зуйков (Tallinna Mõõk)
2. Сергей Мельников (Le Glaive)
3. Свен Коеметс (Tallinna Mõõk) и Владимир Еремин (IREM)
Ветераны 60+
Бои не проводились, так как на 1 этапе в этой возрастной группе был только Виктор Зуйков.
Расписание этапов Кубка ветеранов
I этап 16.10.2022 (Tallinna Mõõk)
II этап 11.12.2022 (SBSK Draakon)
III этап 19.03.2023 (Tallinna Mõõk)
IV этап 16.04.2023 (SBSK Draakon)