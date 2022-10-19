Мушкетеры, вперед! В Эстонии стартовал Кубок ветеранов

В первом этапе участвовало всего 14 фехтовальщиков, были представлены четыре эстонских фехтовальных клуба, а также приехали спортсмены из Франции и Эквадора.

Соревнования проходили среди мужчин в трех возрастных группах: 40+, 50+ и 60+.

Результаты:

Ветераны 40+

1. Виктор Зуйков (Tallinna Mõõk)

2. Сергей Мельников (Le Glaive)

3. Свен Коеметс (Tallinna Mõõk) и Роман Драгунов (SBSK Draakon)

Ветераны 50+

1. Виктор Зуйков (Tallinna Mõõk)

2. Сергей Мельников (Le Glaive)

3. Свен Коеметс (Tallinna Mõõk) и Владимир Еремин (IREM)

Ветераны 60+

Бои не проводились, так как на 1 этапе в этой возрастной группе был только Виктор Зуйков.

Расписание этапов Кубка ветеранов

I этап 16.10.2022 (Tallinna Mõõk)

II этап 11.12.2022 (SBSK Draakon)

III этап 19.03.2023 (Tallinna Mõõk)

IV этап 16.04.2023 (SBSK Draakon)

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