19.10.2022, 11:27
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего парня. Он пропал в начале октября
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Андера-Лео.
В начале октября молодой человек ушел из образовательного учреждения в Ляэне-Вирумаа, чтобы посетить семью в Таллинне, но до сих пор не вернулся в школу.
Андер-Лео может находиться в Лаагри и Рийсипере в Харьюмаа, в Ристи и Ляэнемаа и Ярваканди в Рапламаа.
Его рост 165-170 см, телосложение стройное, волосы каштановые, спереди чуть длиннее.
Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает, где он может находиться, позвонить по телефону 112.