Полиция просит помощи в поисках 16-летнего парня. Он пропал в начале октября

В начале октября молодой человек ушел из образовательного учреждения в Ляэне-Вирумаа, чтобы посетить семью в Таллинне, но до сих пор не вернулся в школу.

Андер-Лео может находиться в Лаагри и Рийсипере в Харьюмаа, в Ристи и Ляэнемаа и Ярваканди в Рапламаа.

Его рост 165-170 см, телосложение стройное, волосы каштановые, спереди чуть длиннее.

Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает, где он может находиться, позвонить по телефону 112.