Жители Херсона получили СМС с призывом покинуть город

„Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999“, — сказано в сообщении, которое приводит РИА Новости. По данным агентства, такое сообщение жители получили ранним утром 19 октября.

Замглавы администрации аннексированного региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины стянули много сил к линии фронта в Херсонской области. „Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость“, — сказал он.

Стремоусов утверждает, что украинские военные начнут наступление „в ближайшее время“, из-за чего Херсон и правобережная часть области могут оказаться под обстрелами. „Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца“, — заявил Стремоусов.

18 октября глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что жителей четырех муниципалитетов „организованно переместят“ на левый берег Днепра. При этом Херсон в список муниципалитетов, перечисленных Сальдо, не попал. По словам главы региона, всего в области планируют „переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек“.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

13 октября глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина помочь с вывозом жителей области в регионы России на учебу и отдых. В правительстве РФ пообещали предоставить жилищные сертификаты на покупку жилья тем жителям Херсонской области, которые решат переехать на постоянное место жительства в Россию.