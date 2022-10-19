„Мы с украинцами один народ, и желаем одного: чтобы Украина была независимой“: неожиданное заявление командующего российскими войсками

„В целом, обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Вернее всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений. Мы с украинцами - один народ и желаем одного: чтобы Украина была независима от Запада и НАТО, дружественным для России государством“, - заявил Суровикин. Кроме того, он сказал, что Украина, стремясь прорвать оборону, стягивает на фронт все имеющиеся резервы, включая силы теробороны.

„Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградительные отряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потери Украины составляют сотни убитыми и ранеными“, - заявил Суровикин.

Россия же, по его словам, не стремится к быстрому темпу проведения спецоперации и стремится сохранить жизни военнослужащих.

Кроме того, Суровикин упомянул некие „непростые решения“ в отношении Херсона, предварительно обвинив „натовское руководство“ в создании угрозы для мирных жителей:

„Попаданиями реактивных снарядов „Хаймарс“ повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням. Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей“.