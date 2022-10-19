История двух российских военных, которых искали их жены. Оба служили в „миротворческой“ бригаде, убивавшей мирных жителей под Киевом

Как позже выяснили украинские журналисты, в тот же день они оборудовали помещение для пыток и расстрелов в подвале местного почтового отделения — и убили там пять мирных жителей. Эта пыточная функционировала вплоть до ухода россиян из Перемоги.

28 февраля 2022-го военные 15-й бригады вошли в село Перемога Броварского района Киевской области. Оно стоит на левом берегу Днепра примерно в 30 километрах от украинской столицы. Подойти ближе к Киеву (и соединиться с частями, которые наступали по другому берегу Днепра — через Бучу) „миротворцам“ не удалось.

В конце марта, после переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле, российская армия отступила из-под Киева. Одна из отступающих колонн — именно в ней находились Петр и Александр — попала в засаду. Петр погиб. Александр был тяжело ранен, он до сих пор находится в плену.

Согласна с ней и Анна — жена Александра, одного из офицеров бригады. „Мой муж находился в другом месте [когда совершались преступления под Киевом]. Он не мог отдать такой приказ! — убежденно говорит она. — К моему большому облегчению, за все время службы ему не пришлось применить оружие. Это тяжело и страшно! Знать бы заранее, что произойдут такие события, — мы бы отказались. Уж лучше ссылка (имеется в виду тюрьма, — прим. „Медузы“)“.

„Я не удивлюсь, если подтвердится, что действительно русские солдаты убивали [мирных] украинцев. Люди разные, как и в Великую Отечественную войну было. Среди наших были всякие“, — рассуждает в разговоре с „Медузой“ Галина, жена Петра, контрактника из 15-й бригады. Она поспешно добавляет, что ее муж „не мог убивать мирных жителей“: „За своего я уверена“.

„Медузе“ удалось поговорить с двумя жительницами Самарской области (где базируется 15-я бригада), их мужья ушли на войну в составе „миротворцев“. Обе они считают, что их близкие в военных преступлениях не участвовали.

„Миротворцы“ быстро добрались до Киевской области и вместе с другими российскими военными оккупировали местные села и города. О событиях под Киевом, где были зафиксированы многочисленные преступления российских военных, знает весь мир: тут насиловали, пытали и убивали мирных жителей. Судя по многочисленным свидетельствам, участвовали в этом и „миротворцы“ из 15-й бригады.

В последний раз Петр позвонил 29 марта. На следующий день он погиб. Именно в этот день, 30 марта 2022-го, Петр и Галина планировали расписаться. Ровно тремя годами ранее они начали встречаться — а мужем и женой начали считать друг друга еще до официальной регистрации.

„У нас было такое, что лучше ничего не спрашивать: нас слушают [прослушивают]. Я всегда переживала, вдруг он голодный. Он говорил: „Не переживай, покушать нашли“. А как и что они делают в селах и что происходит — нет“, — говорит она. Из расследований украинских журналистов известно, что военные 15-й бригады заставляли местных жителей готовить им еду — и всячески заботиться об их быте.

Петр несколько раз звонил из Украины — но, по словам Галины, не рассказывал, чем конкретно занимаются „миротворцы“.

Погибшему при отступлении из-под Киева Петру был 31 год. Он был опытным военным. В разговоре с „Медузой“ вдова Петра Галина долго перечисляет его боевой опыт: командировки в Сирию, статус „ветерана боевых действий“, семь медалей разного достоинства.

9 мая 2022 года Владимир Путин присвоил 15-й бригаде звание гвардейской — „за массовый героизм и отвагу“. Это не первое почетное звание, которое получили самарские „миротворцы“: в 2019-м бригада стала „Александрийской“ — в честь знаменитого гусарского полка времен царской России (офицерским знаком которой был белый череп на черном фоне).

Отступая через Новую Басань, самарская бригада попала под огонь украинской армии. Бой снимали на камеру с дрона: в сети есть записи, на которых видно, как украинский танк обстреливает российскую колонну. Позже Генштаб ВСУ заявил, что из 1800 служащих российской 15-й бригады, которые воевали в Украине, 800 человек погибли, еще 400 были ранены.

В конце марта военные 15-й бригады покинули Перемогу и отступили в сторону границы через село Новая Басань (Черниговская область). Незадолго до этого, в начале марта, российские военные из других подразделений застрелили в этом селе 14-летнего подростка — когда тот играл с мячом на спортивной площадке. Главу села Николая Дьяченко (а вместе с ним еще 20 мужчин) держали в плену 26 дней. Некоторых местных жителей пытали.

О смерти Петра девушка узнала на следующий день:

„У нас [в бригаде] был организован пункт, куда можно звонить каждое утро. Называешь фамилию [военного], и тебе говорят о [его] состоянии.

30 марта мне там сообщили: „Все хорошо“. Потом позвонила жена сослуживца моего мужа. Ее муж был ранен в начале марта и находился в госпитале. Она сказала: „Успела информация прийти, что у тебя трехсотый“. То есть раненый.

Я позвонила в пункт. Ответ был, что все нормально: „Таких данных нет“. А 1 апреля сразу сказали звонить замполиту [который сообщил, что Петр погиб]“.

Галина признается, что оказалась не готова к этому — хотя ее муж участвовал в полномасштабной войне. „Я понимала, что это не просто командировка, как у него была в Карабах, где [для российских военных] все мирно и спокойно. Понимала, что идут боевые действия. Когда Петр уезжал, он говорил, что [отправляется] на учения. [Тем не менее] он не первый день служит — и предполагал, что могут быть боевые действия. Но что до такой степени будет, не знал… Такого с чеченской войны не было — чтобы такая война. К такому и я совсем не готовилась. Обстановка и ощущения были другие — что все попроще. Оказалось по-другому“.

„Верните мне его любого“

Другой служащий 15-й бригады — офицер Александр, муж Анны — через три года должен был выйти на пенсию. После этого он планировал купить маленький дом в деревне и „жить спокойно-спокойно“.

Анна и Александр познакомились в Самаре в 2008-м на празднике в местном клубе. „День был слякотный, а у него была идеальная обувь, даже блестела как зеркало. Меня это зацепило“, — вспоминает женщина.

Правда, когда Анна узнала, что Александр — военный, ей это не понравилось: „Но он говорил, что нужно смириться. Вот я и смирилась“.

Следующие восемь лет жизнь в семье военного была вполне мирной. По будням Анна и Александр просыпались ровно в 4:45 утра, вместе завтракали и разъезжались по своим делам (Анна работала флористом). Иногда Анна подвозила мужа в военную часть.