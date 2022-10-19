Энели Ефимова пропустит сезон по плаванию

15-летняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова, в августе из-за болезни отказавшаяся от участия в чемпионате Европы, нынешний сезон соревнований в 25-метровом бассейне решила пропустить, сделав ставку на подготовку к олимпийской квалификации, которая начнется весной, пишет Rus.err.ee.

„Август мы себе полностью освободили. Мы отправили Энели домой лечиться и отдыхать. А в сентябре, к сожалению, она снова заболела, так что сентябрь мы фактически пропустили. Возобновить тренировки мы смогли только 2,5 недели назад. Сейчас они потихоньку идут, но на данный момент принято решение, что сезон на короткой воде мы пропустим“, - сказал тренер спортсменки Хенри Хейн.