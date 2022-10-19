Легенда велоспорта получил три года тюрьмы за нападение на бывшую жену

Знаменитый итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорен к трем годам лишения свободы за нападение на бывшую жену, жестокое обращение и преследование Об этом сообщает Corriere della Sera.



Сами инцидент произошел еще в 2017 году. Бывшая супруга 55-летнего Чиполлини Сабрина Ландуччи рассказала, что велогонщик пришел к ней на работу и напал на нее на глазах у коллег. По словам Ландуччи, он схватил ее за шею, а потом ударил головой о стену. В итоге ей пришлось обратиться в больницу. В других случаях бывший спортсмен угрожал бывшей жене расправой, портил имущество, а также заходил в дом без ее разрешения, пишет РБК.



Чиполлини также обязан будет выплатить компенсацию бывшей жене в размере €80 тыс. и €5 тыс. на судебные издержки. Приговор получился серьезней, чем требовала прокуратура, которая просила для бывшего спортсмена два с половиной года тюрьмы. Сторона Чиполлини не согласилась с вердиктом и собирается его обжаловать.



Чиполлини и Ландуччи состояли в браке с 1993 по 2005 год, у них есть двое дочерей.



Итальянец является чемпионом мира 2002 года в групповой гонке, рекордсменом по количеству побед на этапах „Джиро д'Италия“ (42), а по победам на этапах Гранд-тура он уступает лишь бельгийцу Эдди Мерксу (57 против 64). Чиполлини считается одним из лучших спринтеров в истории шоссейных велогонок.