19.10.2022, 13:51
Разница в ежемесячном пособии в 700 евро заставляет родителей смеяться сквозь слезы, злиться и ссориться(3)
Родители инициировали петицию за равное отношение к детям
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Рийгикогу состоится первое чтение законопроекта о семейных пособиях. Согласно документу, с нового года семья с тремя детьми будет получать 860 евро, а семья с двумя детьми – 160 евро в месяц. „Рождение третьего ребенка не приносит семье дополнительных ежемесячных расходов в размере 700 евро!“ — считают матери в материале Eesti Ekspress.
Семьи с одним-двумя детьми испытывают праведный гнев за то, что власть принимает политический, а не основанный на исследованиях закон, а жертвами становятся дети. Котел социальных сетей кипит от обсуждений на эту тему. Доходит до ссор между друзьями и родственниками.