Новости Эстонии
19.10.2022, 13:51

Разница в ежемесячном пособии в 700 евро заставляет родителей смеяться сквозь слезы, злиться и ссориться

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Родители инициировали петицию за равное отношение к детям
ТЕЭЛЕ: "Я не перетягиваю одеяло на себя. Однако если государство своей системой поддержки четко выразит, что третий ребенок ценен, а первые два — нет, то нам может не хватить и первого, и второго детей".
ТЕЭЛЕ: "Я не перетягиваю одеяло на себя. Однако если государство своей системой поддержки четко выразит, что третий ребенок ценен, а первые два — нет, то нам может не хватить и первого, и второго детей".
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Сегодня в Рийгикогу состоится первое чтение законопроекта о семейных пособиях. Согласно документу, с нового года семья с тремя детьми будет получать 860 евро, а семья с двумя детьми – 160 евро в месяц. „Рождение третьего ребенка не приносит семье дополнительных ежемесячных расходов в размере 700 евро!“ — считают матери в материале Eesti Ekspress.

Семьи с одним-двумя детьми испытывают праведный гнев за то, что власть принимает политический, а не основанный на исследованиях закон, а жертвами становятся дети. Котел социальных сетей кипит от обсуждений на эту тему. Доходит до ссор между друзьями и родственниками.

Две матери, Теэле Йыкс и Лиина Виролайнен, составили петицию на странице rahvaalgatus.ee, чтобы приостановить внесение изменений в Закон о семейных пособиях и Закон о семье. По состоянию на полдень среды было собрано более 2500 подписей.

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