Norstat: рейтинг центристов упал до рекордно низкой отметки

Популярность как возглавляющей правительство Партии реформ, так и оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) продолжает увеличиваться, а вот рейтинг Центристской партии опустился до рекордно низкой отметки, - об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 20 сентября по 17 октября.