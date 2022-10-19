Norstat: рейтинг центристов упал до рекордно низкой отметки(1)
Популярность как возглавляющей правительство Партии реформ, так и оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) продолжает увеличиваться, а вот рейтинг Центристской партии опустился до рекордно низкой отметки, - об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 20 сентября по 17 октября.
За последнюю неделю рейтинг EKRE вырос с 27,4 до 27,5%, а поддержка реформистов увеличилась на полпроцента до 31,7%, передает RusERR.
На третьей строчке остается Центристская партия, рейтинг которой снизился с 15,4% до рекордно низкой отметки за всю историю опросов Norstat - 14,1%.
Четвертое место занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю не изменилась - 9,2%.
Рейтинг Isamaa вырос с 6,6% до 7,4%. А популярность третьего участника коалиции - соцдемов - увеличилась с 6,5% до 6,6%.