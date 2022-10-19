ВИДЕО | Судья потерял сознание во время матча и был доставлен в больницу

Неожиданный и пугающий инцидент произошел на 12-й минуте матча. И игроки, и медперсонал тут же бросились на помощь арбитру.

После оказания первой помощи, судью доставили в больницу, где по сообщению пресс-службы клуба „БАТЭ“, он пришел в сознание.

„Дмитрий пришел в себя, находится в больнице, чувствует себя нормально — никаких серьезных последствий для здоровья не выявлено“, — говорится в сообщении белорусского топ-клуба.

Из-за чего судья потерял сознание, пока неизвестно.

После инциденты, судья был заменен техническим делегатом матча. В итоге хозяева поля „БАТЭ“ выиграли со счетом 4:1.

„БАТЭ“ занимает пятое место в чемпионате Белоруси, набрав 46 очков. Лидирует „Шахтер“ из Солигорска, набравший 52 очка.