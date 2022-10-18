Глава НАТО анонсировал передачу Киеву сотен антидроновых систем

„В ближайшие дни НАТО поставит системы по борьбе c беспилотниками, сотни глушилок, которые помогут им [Украине]“, — заявил он.

События в Украине последней недели Столтенберг назвал самой серьезной эскалацией с 24 февраля и подчеркнул, что альянс продолжит оказывать Украине необходимую помощь.

С 10 октября, после того как российские военные начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам в Украине, официальный Киев сообщал об атаках по объектам инфраструктуры при помощи „дронов-камикадзе“. Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА „Орлан-10“, „Ланцет“, „Иноходец“, а также „Герань-2“.

Последний, как утверждают украинские власти, является версией иранского боевого беспилотника типа Shahed. США еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе дроны Shahed-191 и Shahed-129.

В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными.

Помимо поставок антидроновых систем, западные страны начали поставлять Киеву системы ПВО. Пентагон, в частности, пообещал поставить в Украину современные системы ПВО как можно быстрее. Spiegel 11 октября сообщил, что Германия уже передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. Нарастить поставки систем ПВО также пообещали Испания, Великобритания, Франция, Нидерланды и Польша.