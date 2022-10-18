ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (237-й день) | 30 процентов электростанций Украины разрушены после российских ударов

Источники Рейтер в Иране подтверждают поставки в Россию дронов и баллистических ракет

Иранские власти пообещали поставить Москве ракеты системы „земля-земля“, а также еще одну партию беспилотников в дополнение к уже переданной несколько недель назад. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника в Тегеране - двух чиновников и двух иранских дипломатов, проинформированных о сделке. По их словам, договоренности о продаже и поставках оружия были достигнуты две недели назад, 6 октября, когда Москву посетили представители иранского Корпуса стражей исламской революции и Высшего совета национальной безопасности.

В Украине отменен призыв на срочную службу во время войны

За такой законопроект сегодня проголосовало большинство депутатов Верховной рады страны. Это означает, что во время войны призыв на обязательную срочную службу проводиться не будет. Призывные комиссии будут заниматься только медосмотрами призывников до 27 лет, их постановкой на воинский учет или снятием оттуда. Также они будут выдавать направления тем молодым людям, которые захотят поступить в военные вузы.

Украина готова разорвать дипломатические отношения с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном - из-за поставок иранского оружия России. Речь идет о дронах Shahed, которые российская армия переименовала в „Герань“ и атаковала ими Киев и другие города.

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