ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (237-й день) | 30 процентов электростанций Украины разрушены после российских ударов
Предлагаем вашему вниманию подборку главных военных событий уходящего дня.
Источники Рейтер в Иране подтверждают поставки в Россию дронов и баллистических ракет
Иранские власти пообещали поставить Москве ракеты системы „земля-земля“, а также еще одну партию беспилотников в дополнение к уже переданной несколько недель назад. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника в Тегеране - двух чиновников и двух иранских дипломатов, проинформированных о сделке. По их словам, договоренности о продаже и поставках оружия были достигнуты две недели назад, 6 октября, когда Москву посетили представители иранского Корпуса стражей исламской революции и Высшего совета национальной безопасности.
В Украине отменен призыв на срочную службу во время войны
За такой законопроект сегодня проголосовало большинство депутатов Верховной рады страны. Это означает, что во время войны призыв на обязательную срочную службу проводиться не будет. Призывные комиссии будут заниматься только медосмотрами призывников до 27 лет, их постановкой на воинский учет или снятием оттуда. Также они будут выдавать направления тем молодым людям, которые захотят поступить в военные вузы.
Украина готова разорвать дипломатические отношения с Ираном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном - из-за поставок иранского оружия России. Речь идет о дронах Shahed, которые российская армия переименовала в „Герань“ и атаковала ими Киев и другие города.
СБУ Украины расследует уничтожение „Ан-225“ (Мрия) - самого большого самолета в мире
24 февраля самый большой в мире реактивный грузовой самолет „Мрия“ (“Мечта“ по-русски) стоял на ремонте на аэродроме в Гостомеле рядом с Киевом. У него был снят один из двигателей, поэтому оперативно улететь с началом войны он не мог. Самолет был разрушен в ходе боев за аэропорт. Сегодня СБУ Украины опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что руководство владельца самолета - государственного предприятия „Антонов“ „не предприняло все необходимые меры для его сохранения“.
Парламент Эстонии признал Россию „государством - спонсором терроризма“
За эту резолюцию проголосовали все 88 депутатов парламента (в Эстонии он называется Рийгикогу). Резолюция содержит безоговорочное осуждение как самого факта нападения на Украину, так и главных ее деталей - ударов по мирным зданиям и гибели мирных людей, аннексии территорий и псевдореферендумов. В документе также содержится требование исключить Россию из Совета Безопасности ООН.
30 процентов электростанций Украины разрушены после российских ударов
Об этом сегодня в „Твиттере“ написал президент Украины Владимир Зеленский, приложив к нему видео с российскими ударами по объектам.
„Еще один вид российских террористических атак: поражение энергетической и критической инфраструктуры. С 10 октября 30% электростанций уничтожены, что вызвало масштабные отключения света по всей стране. Пространства для переговоров с путинским режимом не осталось“, - написал он.
Российские военные похитили двух сотрудников ЗАЭС
Об этом сообщает украинский „Энергоатом“. По данным его пресс-службы, вчера российские военные увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора Олега Ошеку. По состоянию на этот момент неизвестно, где они - как и то, что стало причиной похищения.
США: поставки иранских дронов России нарушают международные санкции
США заявили, что поставки Ираном боевых беспилотников в Россию нарушают санкции ООН и что Россию призовут к ответственности за военные преступления, совершаемые с использованием этих дронов.