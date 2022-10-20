Новости Эстонии
20.10.2022, 10:31

Паспорта США недостаточно. Россиян с двойным гражданством не пускают в Эстонию, зато их принимает Литва

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Полина Шилина
Артур Изумрудов
Люди с двойным гражданством не всегда могут попасть на территорию стран Балтии из России
Люди с двойным гражданством не всегда могут попасть на территорию стран Балтии из России
ФОТО: JANIS LAIZANS | REUTERS

В конце сентября 28-летний Никодим Ершов, опасаясь мобилизации, решил уехать из Санкт-Петербурга. Он планировал перебраться через границу в Нарве, а затем улететь в Ереван. Ершов был уверен, что попадет в Эстонию без проблем, поскольку является гражданином США. Однако двойное гражданство не помогло: его развернули, признав „угрозой безопасности“.

У сотрудника российского банка „Тинькофф“ Никодима Ершова двойное гражданство — российское и американское (он родился в США). 21 сентября Ершов понял, что рискует попасть под мобилизацию. Брать в руки оружие и убивать людей в Украине Ершов не хотел, поэтому он решил срочно покинуть Санкт-Петербург, а затем вывезти из России семью — жену и годовалую дочь.

„Подумал, что поеду через Эстонию, поскольку очень люблю эту страну и часто там бывал“, — рассказывает Ершов. Перед выездом он купил авиабилет из Таллинна в Ереван.

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