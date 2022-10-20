Паспорта США недостаточно. Россиян с двойным гражданством не пускают в Эстонию, зато их принимает Литва

В конце сентября 28-летний Никодим Ершов, опасаясь мобилизации, решил уехать из Санкт-Петербурга. Он планировал перебраться через границу в Нарве, а затем улететь в Ереван. Ершов был уверен, что попадет в Эстонию без проблем, поскольку является гражданином США. Однако двойное гражданство не помогло: его развернули, признав „угрозой безопасности“.