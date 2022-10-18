Партия реформ назвала кандидата на пост министра финансов

Соответствующее предложение руководству партии сделала премьер-министр Кая Каллас.

„Аннели очень хорошо умеет считать деньги, у нее есть опыт работы как в частном предпринимательстве, местном самоуправлении, так и в Рийгикогу“, - отметила глава правительства.

Аннели Аккеманн назвала своей первоочередным приоритетом принятие госбюджета на будущий год, в котором запланированы важные для социальной сферы статьи расходов.

Аккерман является депутатом Рийгикогу от Пярнумаа, в парламенте работает в финансовой комиссии.

Аккерман закончила экономический факультет Тартуского университета. Работала членом правления AS Kihnu Veeteed, старейшиной волости Кихну, вице-мэром Пярну по финансовым вопросам. Депутат Рийгикогу XII и XIV созывов. В 2002-2018 годах Аккерманн входила в партию Союз Отечества и Res Publica, с 2018 года она является членом Партии реформ.

Ожидается, что завтра утром президент Алар Карис утвердит Аккерманн в должности министра.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) объявила сегодня в соцсетях, что подает в отставку с поста министра и уходит из политики.

Она добавила, что ее работа в этом правительстве закончена и она покидает пост, чтобы уступить дорогу тем, кто будет избираться на следующих выборах. Она хочет сосредоточиться на подготовке к работе в Европейской счетной палате.