В районах Таллинна пройдут акции по сбору опасных отходов и годных к использованию вещей. Смотрите графики!(1)
На предстоящих выходных, 22 и 23 октября, а также в конце следующей недели, 29 и 30 октября, жители Таллинна смогут сдать опасные отходы и годные к использованию вещи.
На этих выходных, 22 и 23 октября, акция пройдет в районах Кесклинн, Ласнамяэ, Кристийне и Пыхья-Таллинн, а в конце следующей недели, 29 и 30 октября – в Пирита, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме.
„Весной в ходе этой акции горожане сдали почти 27 тонн опасных отходов и 1,5 тонны годных к использованию вещей. Это показывает, что горожане заинтересованы в кампании и они все больше стремятся к экологичному образу жизни, - отметил вице-мэр Йоозеп Вимм. – Мы создаем все условия, чтобы люди могли как можно проще избавляться от отходов – в ходе акций горожане смогут сдать различные виды отходов недалеко от дома“.
В местах остановки будет два фургона - один будет принимать опасные отходы, а другой - годные к использованию вещи.
В качестве опасных отходов принимается: упаковка, содержащая опасные вещества и загрязненная ими; батарейки и аккумуляторы, включая свинцовые; старые лекарства; остатки красок, лаков, клеев и растворителей; масла и смазочные материалы; абсорбенты, фильтры, загрязненная ветошь, защитная одежда и т.д.; масляные фильтры и остатки антифриза; инфекционно опасные острые и колющие предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочие бытовые химикаты); содержащие опасные вещества чистящие средства, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы дневного света, энергосберегающие лампочки), старые электроприборы.
Опасные отходы направляются для переработки на предприятие Epler & Lorenz AS и, таким образом, они не попадут в бытовые отходы или в окружающую среду.
В ходе акции можно сдать годные к использованию вещи (целые и чистые): книги; посуду и кухонную утварь; одежду и домашний текстиль; игрушки; обувь; принадлежности для хобби и спортивный инвентарь; велосипеды; предметы интерьера (декорации, статуэтки, скатерти и т.д.); аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и т.д.); небольшие работающие электроприборы (например, фен, тостер, чайник, миксер, микроволновая печь и т.д.).
Годные к использованию вещи будут переданы в НКО Uuskasutuskeskus, которое направит их на повторное использование.
Из соображений безопасности не принимаются детские автомобильные люльки и кресла. Также не принимаются крупногабаритные пригодные для использования предметы – такие как мебель и исправная бытовая техника (например, холодильники, плиты). Их можно доставить в Центр по переработке отходов на станции по приему отходов Пальяссааре или в магазины Uuskasutuskeskus.
Сбор отходов проводит Таллиннский центр стратегического управления.
Дополнительная информация: https://www.tallinn.ee/ru/cbor-opasnykh-otkhodov-i-predmetov-prigodnykh-dlya-dalneyshego-ispolzovaniya или по телефонам 640 4131, 640 4245.
График на 22 и 23 октября 2022 г.
Кесклинн, 22 октября
10.00-10.30 Парковка на улице Ялгпалли (напротив ж/д станции Kitseküla)
10.30-11.00 Рядом с трамвайной остановкой Таллинн-Вяйке (на площадке возле заправки Olerex)
11.00-11.30 Рядом с Уус-Мааильма, 11, возле гаражей
11.30-12.00 Перекресток улиц Вайкне и Магазийни, у пункта сбора упаковки
12.00-12.30 Перед Юхкентали, 12 (парковка спортхолла Калев)
12.30-13.00 Перекресток улиц Ластекоду и Одра (рядом с Ластекоду, 31a, у пункта сбора упаковки)
13.00-13.30 Парковка магазина Torupilli Selver
13.30-14.00 Ластекоду, 11b (парковка Центрального рынка)
14.00-14.30 Перекресток улиц Виадукти и Леэте (рядом с Леэте, 1a, возле пункта сбора упаковки)
14.30-15.00 Адамсони, 34
Ласнамяэ, 22 октября
10.00-10.30 на перекрёстке Меэлику и Кивирику
10.30-11.00 возле стадиона Катлери у пункта сбора упаковки
11.00-11.30 на парковке возле Линнамяэ теэ, 4
11.30-12.00 в зоне парковки на Ляэнемере теэ, 66 и 70/1
12.00-12.30 Юмера, 54
12.30-13.00 между Кярбери, 34b и 40
13.00-13.30 Кярбери, 4
13.30-14.00 у зеленой зоны напротив Раадику, 8/1
14.00-14.30 на площадке возле Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)
14.30-15.00 Вирби, 20
15.00-15.30 на парковке у перекрёстка Лийкури и ул. Вана-Куули
15.30-16.00 напротив П. Пинна, 19 (со стороны П. Пинна, 12)
16.00-16.30 на парковке возле Паэ, 80
16.30-17.00 на парковке возле Палласти, 30a (рядом с остановкой „Асундузе“)
Кристийне, 23 октября
10.00-10.30 Алаяама, 1 (на парковке около ж/д станции „Ярве“)
10.30-11.00 перед домом Сеэби, 32a
11.00-11.30 на перекрёстке улиц Тонди и Линну теэ (возле Тонди, 44)
11.30-12.00 возле Лагле пст., 2
12.00-12.30 возле Луйге, 3 (на пустыре, находящемся на перекрестке ул. Тедре и Луйге)
12.30-13.00 возле контейнеров пункта сбора упаковки у парка Ряэгу (на ул. Тюве)
13.00-13.30 на парковке перед Ряэгу, 8. НОВОЕ МЕСТО!
13.30-14.00 на парковке магазина Rimi (Сыпрузе пст., 174/176)
14.00-14.30 на парковке между домами Коскла, 3 и 5
14.30-15.00 на парковке Мустамяэ теэ, 39 (у пункта сбора упаковки)
Пыхья-Таллинн, 23 октября
10.00-10.30 На парковке, расположенной между улицей Нийне, 2 и магазином Rimi
10.30-11.00 На перекрестке Уус-Каламая и Нооле (рядом с контейнерами по сбору упаковки)
11.00-11.30 Сальме, 12 (на парковке культурного центра „Сальме“)
11.30-12.00 На парковке, расположенной между домами Ситси, 5 и 7
12.00-12.30 На перекрёстке улиц Тёэстузе и Нылва (на парковке за автобусной остановкой „Карьямаа“)
12.30-13.00 На перекрёстке улиц Копли и Уус-Малева (рядом с магазином Sirbi)
13.00-13.30 На парковке, расположенной напротив Кангру, 6 (детский садик „Месипуу“)
13.30-14.00 На углу улиц Пелгуранна и Кольде (на парковке пляжа Строоми)
14.00-14.30 Пухангу, 10 (со стороны гаражей)
14.30-15.00 Сыле, 43
15.00-15.30 На парковке школы Ристику (Ристику, 69)
15.30-16.00 На перекрестке улиц Ванику и Преэзи (возле Преэзи, 14)
График на 29 и 30 октября 2022 г.
Пирита, 29 октября
10.00-10.30 Меривялья теэ, 34 (на парковке центра Пирита)
10.30-11.00 на перекрестке улиц Кеск теэ и Хаавику (перед магазином Merivälja)
11.00-11.30 Айандузе теэ, 64 (на перекрёстке улиц Айандузе и Мугула теэ)
11.30-12.00 на парковке Выза теэ, 26 (жилой район Падрику)
12.00-12.30 Рандвере теэ, 115 (перед магазином Grossi)
12.30-13.00 у пункта сбора упаковки на парковке, находящейся напротив Вабаыхукооли, 16
13.00-13.30 Келлука теэ, 21/23 (перед магазином Kelluka)
13.30-14.00 На парковке, находящейся за остановкой „Урва“
Мустамяэ, 29 октября
10.00-10.30 на парковке магазина Akadeemia Konsum (Акадеэмия теэ, 35)
10.30-11.00 на парковке рядом с магазином Maxima (Вильде теэ, 124)
11.00-11.30 на парковке магазина Maxima на Таммсааре теэ (Таммсааре теэ, 133)
11.30-12.00 на парковке перед магазином Sääse Maxima (Кийли, 16)
12.00-12.30 рядом с магазином Sõpruse Maxima (на парковке перед Сыпрузе, 171)
12.30-13.00 на парковке, находящейся за остановкой „Лехола“ (Вильде теэ, 66/68)
13.00-13.30 Эхитаяте теэ, 27 (парковка Центра здоровья Мустамяэ)
13.30-14.00 перед магазином Sütiste Maxima (Сютисте теэ, 28)
14.00-14.30 на парковке, находящейся перед Мяэпеалзе, 2
Хааберсти, 30 октября
10.00-10.30 возле дома на Астангу, 48
10.30-11.00 перед магазином Grossi (Ярвеотса теэ, 35b)
11.00-11.30 Ыйсмяэ теэ, 99
11.30-12.00 Ыйсмяэ теэ, 46 (на парковке магазина Kullerkupu Maxima)
12.00-12.30 на парковке перед магазином Nurmenuku Rimi (Эхитаяте теэ, 107)
12.30-13.00 на парковке, находящейся между домами Ыйсмяэ тее, 124 и 136
13.00-13.30 на перекрёстке ул. Пийбелехе и Кыргепинге (жилой район Вескиметса)
13.30-14.00 на перекрёстке ул. Кесккюла и Пикалийва
14.00-14.30 на парковке магазина Kakumäe Selver (Раннамыйза теэ, 6)
14.30-15.00 у пункта сбора упаковки на Веэризе, 1
15.00-15.30 на перекрестке ул. Какумяэ теэ и Вабаыхумуузеуми теэ (возле ресторана Talleke ja Pullike)
15.30-16.00 на перекрёстке ул. Какумяэ теэ и Соолахе теэ
16.00-16.30 на перекрёстке ул. Талудевахе и Ханияла
Нымме, 30 октября
10.00-10.30 Таммеде пст., 2а (перед детской игровой площадкой)
10.30-11.00 напротив Калда, 16 (возле контейнеров для сбора упаковки)
11.00-11.30 Трумми, 16b (возле Europagar)
11.30-12.00 на парковке, находящейся напротив Раудтеэ, 60
12.00-12.30 на парковке стадиона Hiiu (Харку, 62)
12.30-13.00 Ильмаризе, 4 (перед магазином Ilmarise)
13.00-13.30 Пярну мнт., 325a (рядом с заправкой Krooning)
13.30-14.00 Валдеку, 13 (перед районной управой Нымме)
14.00-14.30 Мяннику, 100 (на парковке магазина Rimi)
14.30-15.00 на парковке Raudalu Konsum (Вильянди мнт., 41а)
15.00-15.30 на перекрёстке ул. Саэвески и Педая
15.30-16.00 на парковке станции „Лийва“ (Орава, 21б)