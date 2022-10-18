Новости Эстонии
18.10.2022, 18:39

В районах Таллинна пройдут акции по сбору опасных отходов и годных к использованию вещей. Смотрите графики!

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ФОТО: RAIVO TASSO | Ekspress Meedia

На предстоящих выходных, 22 и 23 октября, а также в конце следующей недели, 29 и 30 октября, жители Таллинна смогут сдать опасные отходы и годные к использованию вещи.

На этих выходных, 22 и 23 октября, акция пройдет в районах Кесклинн, Ласнамяэ, Кристийне и Пыхья-Таллинн, а в конце следующей недели, 29 и 30 октября – в Пирита, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме.

„Весной в ходе этой акции горожане сдали почти 27 тонн опасных отходов и 1,5 тонны годных к использованию вещей. Это показывает, что горожане заинтересованы в кампании и они все больше стремятся к экологичному образу жизни, - отметил вице-мэр Йоозеп Вимм. – Мы создаем все условия, чтобы люди могли как можно проще избавляться от отходов – в ходе акций горожане смогут сдать различные виды отходов недалеко от дома“.

В местах остановки будет два фургона - один будет принимать опасные отходы, а другой - годные к использованию вещи.

В качестве опасных отходов принимается: упаковка, содержащая опасные вещества и загрязненная ими; батарейки и аккумуляторы, включая свинцовые; старые лекарства; остатки красок, лаков, клеев и растворителей; масла и смазочные материалы; абсорбенты, фильтры, загрязненная ветошь, защитная одежда и т.д.; масляные фильтры и остатки антифриза; инфекционно опасные острые и колющие предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочие бытовые химикаты); содержащие опасные вещества чистящие средства, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы дневного света, энергосберегающие лампочки), старые электроприборы.

Опасные отходы направляются для переработки на предприятие Epler & Lorenz AS и, таким образом, они не попадут в бытовые отходы или в окружающую среду.

В ходе акции можно сдать годные к использованию вещи (целые и чистые): книги; посуду и кухонную утварь; одежду и домашний текстиль; игрушки; обувь; принадлежности для хобби и спортивный инвентарь; велосипеды; предметы интерьера (декорации, статуэтки, скатерти и т.д.); аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и т.д.); небольшие работающие электроприборы (например, фен, тостер, чайник, миксер, микроволновая печь и т.д.).

Годные к использованию вещи будут переданы в НКО Uuskasutuskeskus, которое направит их на повторное использование.

Из соображений безопасности не принимаются детские автомобильные люльки и кресла. Также не принимаются крупногабаритные пригодные для использования предметы – такие как мебель и исправная бытовая техника (например, холодильники, плиты). Их можно доставить в Центр по переработке отходов на станции по приему отходов Пальяссааре или в магазины Uuskasutuskeskus.

Сбор отходов проводит Таллиннский центр стратегического управления.

Дополнительная информация: https://www.tallinn.ee/ru/cbor-opasnykh-otkhodov-i-predmetov-prigodnykh-dlya-dalneyshego-ispolzovaniya или по телефонам 640 4131, 640 4245.

График на 22 и 23 октября 2022 г.

Кесклинн, 22 октября

10.00-10.30 Парковка на улице Ялгпалли (напротив ж/д станции Kitseküla)

10.30-11.00 Рядом с трамвайной остановкой Таллинн-Вяйке (на площадке возле заправки Olerex)

11.00-11.30 Рядом с Уус-Мааильма, 11, возле гаражей

11.30-12.00 Перекресток улиц Вайкне и Магазийни, у пункта сбора упаковки

12.00-12.30 Перед Юхкентали, 12 (парковка спортхолла Калев)

12.30-13.00 Перекресток улиц Ластекоду и Одра (рядом с Ластекоду, 31a, у пункта сбора упаковки)

13.00-13.30 Парковка магазина Torupilli Selver

13.30-14.00 Ластекоду, 11b (парковка Центрального рынка)

14.00-14.30 Перекресток улиц Виадукти и Леэте (рядом с Леэте, 1a, возле пункта сбора упаковки)

14.30-15.00 Адамсони, 34

Ласнамяэ, 22 октября

10.00-10.30 на перекрёстке Меэлику и Кивирику

10.30-11.00 возле стадиона Катлери у пункта сбора упаковки

11.00-11.30 на парковке возле Линнамяэ теэ, 4

11.30-12.00 в зоне парковки на Ляэнемере теэ, 66 и 70/1

12.00-12.30 Юмера, 54

12.30-13.00 между Кярбери, 34b и 40

13.00-13.30 Кярбери, 4

13.30-14.00 у зеленой зоны напротив Раадику, 8/1

14.00-14.30 на площадке возле Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

14.30-15.00 Вирби, 20

15.00-15.30 на парковке у перекрёстка Лийкури и ул. Вана-Куули

15.30-16.00 напротив П. Пинна, 19 (со стороны П. Пинна, 12)

16.00-16.30 на парковке возле Паэ, 80

16.30-17.00 на парковке возле Палласти, 30a (рядом с остановкой „Асундузе“)

Кристийне, 23 октября

10.00-10.30 Алаяама, 1 (на парковке около ж/д станции „Ярве“)

10.30-11.00 перед домом Сеэби, 32a

11.00-11.30 на перекрёстке улиц Тонди и Линну теэ (возле Тонди, 44)

11.30-12.00 возле Лагле пст., 2

12.00-12.30 возле Луйге, 3 (на пустыре, находящемся на перекрестке ул. Тедре и Луйге)

12.30-13.00 возле контейнеров пункта сбора упаковки у парка Ряэгу (на ул. Тюве)

13.00-13.30 на парковке перед Ряэгу, 8. НОВОЕ МЕСТО!

13.30-14.00 на парковке магазина Rimi (Сыпрузе пст., 174/176)

14.00-14.30 на парковке между домами Коскла, 3 и 5

14.30-15.00 на парковке Мустамяэ теэ, 39 (у пункта сбора упаковки)

Пыхья-Таллинн, 23 октября

10.00-10.30 На парковке, расположенной между улицей Нийне, 2 и магазином Rimi

10.30-11.00 На перекрестке Уус-Каламая и Нооле (рядом с контейнерами по сбору упаковки)

11.00-11.30 Сальме, 12 (на парковке культурного центра „Сальме“)

11.30-12.00 На парковке, расположенной между домами Ситси, 5 и 7

12.00-12.30 На перекрёстке улиц Тёэстузе и Нылва (на парковке за автобусной остановкой „Карьямаа“)

12.30-13.00 На перекрёстке улиц Копли и Уус-Малева (рядом с магазином Sirbi)

13.00-13.30 На парковке, расположенной напротив Кангру, 6 (детский садик „Месипуу“)

13.30-14.00 На углу улиц Пелгуранна и Кольде (на парковке пляжа Строоми)

14.00-14.30 Пухангу, 10 (со стороны гаражей)

14.30-15.00 Сыле, 43

15.00-15.30 На парковке школы Ристику (Ристику, 69)

15.30-16.00 На перекрестке улиц Ванику и Преэзи (возле Преэзи, 14)

График на 29 и 30 октября 2022 г.

Пирита, 29 октября

10.00-10.30 Меривялья теэ, 34 (на парковке центра Пирита)

10.30-11.00 на перекрестке улиц Кеск теэ и Хаавику (перед магазином Merivälja)

11.00-11.30 Айандузе теэ, 64 (на перекрёстке улиц Айандузе и Мугула теэ)

11.30-12.00 на парковке Выза теэ, 26 (жилой район Падрику)

12.00-12.30 Рандвере теэ, 115 (перед магазином Grossi)

12.30-13.00 у пункта сбора упаковки на парковке, находящейся напротив Вабаыхукооли, 16

13.00-13.30 Келлука теэ, 21/23 (перед магазином Kelluka)

13.30-14.00 На парковке, находящейся за остановкой „Урва“

Мустамяэ, 29 октября

10.00-10.30 на парковке магазина Akadeemia Konsum (Акадеэмия теэ, 35)

10.30-11.00 на парковке рядом с магазином Maxima (Вильде теэ, 124)

11.00-11.30 на парковке магазина Maxima на Таммсааре теэ (Таммсааре теэ, 133)

11.30-12.00 на парковке перед магазином Sääse Maxima (Кийли, 16)

12.00-12.30 рядом с магазином Sõpruse Maxima (на парковке перед Сыпрузе, 171)

12.30-13.00 на парковке, находящейся за остановкой „Лехола“ (Вильде теэ, 66/68)

13.00-13.30 Эхитаяте теэ, 27 (парковка Центра здоровья Мустамяэ)

13.30-14.00 перед магазином Sütiste Maxima (Сютисте теэ, 28)

14.00-14.30 на парковке, находящейся перед Мяэпеалзе, 2

Хааберсти, 30 октября

10.00-10.30 возле дома на Астангу, 48

10.30-11.00 перед магазином Grossi (Ярвеотса теэ, 35b)

11.00-11.30 Ыйсмяэ теэ, 99

11.30-12.00 Ыйсмяэ теэ, 46 (на парковке магазина Kullerkupu Maxima)

12.00-12.30 на парковке перед магазином Nurmenuku Rimi (Эхитаяте теэ, 107)

12.30-13.00 на парковке, находящейся между домами Ыйсмяэ тее, 124 и 136

13.00-13.30 на перекрёстке ул. Пийбелехе и Кыргепинге (жилой район Вескиметса)

13.30-14.00 на перекрёстке ул. Кесккюла и Пикалийва

14.00-14.30 на парковке магазина Kakumäe Selver (Раннамыйза теэ, 6)

14.30-15.00 у пункта сбора упаковки на Веэризе, 1

15.00-15.30 на перекрестке ул. Какумяэ теэ и Вабаыхумуузеуми теэ (возле ресторана Talleke ja Pullike)

15.30-16.00 на перекрёстке ул. Какумяэ теэ и Соолахе теэ

16.00-16.30 на перекрёстке ул. Талудевахе и Ханияла

Нымме, 30 октября

10.00-10.30 Таммеде пст., 2а (перед детской игровой площадкой)

10.30-11.00 напротив Калда, 16 (возле контейнеров для сбора упаковки)

11.00-11.30 Трумми, 16b (возле Europagar)

11.30-12.00 на парковке, находящейся напротив Раудтеэ, 60

12.00-12.30 на парковке стадиона Hiiu (Харку, 62)

12.30-13.00 Ильмаризе, 4 (перед магазином Ilmarise)

13.00-13.30 Пярну мнт., 325a (рядом с заправкой Krooning)

13.30-14.00 Валдеку, 13 (перед районной управой Нымме)

14.00-14.30 Мяннику, 100 (на парковке магазина Rimi)

14.30-15.00 на парковке Raudalu Konsum (Вильянди мнт., 41а)

15.00-15.30 на перекрёстке ул. Саэвески и Педая

15.30-16.00 на парковке станции „Лийва“ (Орава, 21б)

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