В районах Таллинна пройдут акции по сбору опасных отходов и годных к использованию вещей. Смотрите графики!

На этих выходных, 22 и 23 октября, акция пройдет в районах Кесклинн, Ласнамяэ, Кристийне и Пыхья-Таллинн, а в конце следующей недели, 29 и 30 октября – в Пирита, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме.

„Весной в ходе этой акции горожане сдали почти 27 тонн опасных отходов и 1,5 тонны годных к использованию вещей. Это показывает, что горожане заинтересованы в кампании и они все больше стремятся к экологичному образу жизни, - отметил вице-мэр Йоозеп Вимм. – Мы создаем все условия, чтобы люди могли как можно проще избавляться от отходов – в ходе акций горожане смогут сдать различные виды отходов недалеко от дома“.

В местах остановки будет два фургона - один будет принимать опасные отходы, а другой - годные к использованию вещи.

В качестве опасных отходов принимается: упаковка, содержащая опасные вещества и загрязненная ими; батарейки и аккумуляторы, включая свинцовые; старые лекарства; остатки красок, лаков, клеев и растворителей; масла и смазочные материалы; абсорбенты, фильтры, загрязненная ветошь, защитная одежда и т.д.; масляные фильтры и остатки антифриза; инфекционно опасные острые и колющие предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочие бытовые химикаты); содержащие опасные вещества чистящие средства, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы дневного света, энергосберегающие лампочки), старые электроприборы.

Опасные отходы направляются для переработки на предприятие Epler & Lorenz AS и, таким образом, они не попадут в бытовые отходы или в окружающую среду.

В ходе акции можно сдать годные к использованию вещи (целые и чистые): книги; посуду и кухонную утварь; одежду и домашний текстиль; игрушки; обувь; принадлежности для хобби и спортивный инвентарь; велосипеды; предметы интерьера (декорации, статуэтки, скатерти и т.д.); аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и т.д.); небольшие работающие электроприборы (например, фен, тостер, чайник, миксер, микроволновая печь и т.д.).