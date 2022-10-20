МНЕНИЕ | Суверенитет – это дорогое удовольствие

Договоренность о создании так называемой „группировки войск Союзного государства“ была достигнута на неформальном саммите руководителей стран СНГ в Петербурге, который пришелся на юбилей Владимира Путина 7 октября, а уже 15 числа первые воинские эшелоны из России прибыли на территорию соседней страны. Эксперты посчитали, что российская группировка насчитывает около 9 тысяч человек, 170 танков, 200 бронемашин и 100 орудий и минометов. Часть войск будет расположена на границах с Украиной. Другая прибыла на границу с Польшей.