ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Если у каждого ребенка отдельный отец, то дети получают больше алиментов, чем от одного отца?

„Ушедший из нашей семьи отец - на минимальной зарплате, и может довольно мало платить алиментов на детей. Пожалуйста, объясните, как рассчитываются алименты и какой есть минимум, который я могла бы получить на троих детей?

Начиная со второго ребенка алименты уменьшаются на 15%, а они уменьшаются, если у детей разные отцы? Получается, что это как бы для женщины установка, чтобы у каждого ребенка был отдельный отец? Тогда и в будущем будет экономически легче“.

Отвечает советник Министерства юстиции по семейному праву Кристель Вайно.

„Для вычисления минимальной суммы алиментов, выплачиваемой детям, создан специальный калькулятор, который рассчитывает алименты, исходя из семейного законодательства. Основанием для калькулятора является формула, которая учитывает важнейшие обстоятельства, касающиеся жизни ребенка и его родителя.

Для того, чтобы сказать, какую сумму даст в случае этой конкретной семьи калькулятор алиментов, надо знать и даты рождения детей. Формула учитывает и то, какому родителю поступают семейные пособия, и сколько дней проводят дети вместе с обязанным выплачивать алименты родителем. Калькулятор алиментов доступен для всех на интернет-страничке Министерства юстиции.

Если у детей разные родители, то речь идет о нескольких обязанных выплачивать алименты лицах, каждое из которых должно платить алименты за своего ребенка.

Если родитель обязан выплачивать алименты на нескольких детей одной и той же семьи, то сумма алиментов уменьшается на 15% на каждого следующего ребенка, за исключением близнецов и детей, чья разница в возрасте более чем три года.

Нужно подчеркнуть, что суд может присудить алименты в сумме, отличающейся от той, что вычислил калькулятор. Суд исходит из действительных потребностей ребенка (в т.ч. особых потребностей) и особенностей семьи - имущественного положения обоих родителей, разделения расходов на ребенка между родителями, наличия других иждевенцев в семье или иных перечисленных в семейном законодательстве оснований.

Также нужно учитывать, что сейчас в производстве парламента находится законопроект о повышении детских пособий, который изменит формулу калькулятора в случае семей, которые получают пособие по многодетности. Поэтому сейчас нельзя сказать, какой результат покажет калькулятор алиментов начиная с 1 января 2023 года, обсуждение этого вопроса еще продолжается“.