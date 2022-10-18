Звезде АПЛ дадут пожизненный срок?! Кого и как изнасиловал Менди: весь список предполагаемых преступлений(1)
В последний раз французский защитник „Манчестер Сити“ Бенжамен Менди появлялся на футбольном поле 15 августа 2021 года — в матче, в котором „горожане“ проиграли на выезде „Тоттенхэму“ (0:1). В том же месяце Менди был арестован по обвинению в изнасиловании, после чего его карьера фактически закончилась.
Прямо сейчас ему предъявлены обвинения в семи случаях изнасилования, одном эпизоде насилия на сексуальной почве и одной попытке изнасилования. Еще одно обвинение в изнасиловании было снято с футболиста в прошлом месяце из-за отсутствия „дополнительных доказательств“.
Sport24 рассказывает о том, в чем конкретно каждая из женщин обвиняет Бенжамена Менди — и как на эти обвинения реагируют адвокаты футболиста. Отметим, что спортсмен не признал свою вину ни по одному из эпизодов.
Женщина № 1 (имена потенциальных жертв не раскрываются британской прессой): обвинила Менди в попытке изнасилования, которое, как утверждается, имело место в доме футболиста в октябре 2018 года. По версии девушки, она спустилась к Менди за зарядкой для телефона, после чего вернулась к себе в спальню, чтобы принять душ — а он последовал за ней, повалил ее на кровать и попытался ввести свой пенис в ее влагалище. Сторона Менди утверждает, что между ними имел место половой контакт по обоюдному согласию без последующей пенетрации.
Женщина № 2: обвинила Менди в вагинальном изнасиловании, анальном изнасиловании и оральном изнасиловании — все они случились в один и тот же день в октябре 2020 года. По утверждению заявительницы, Менди забрал забрал у нее телефон и запер ее в спальне. Сторона футболиста утверждает, что у него был оральный секс с этой женщиной, а вагинального и анального секса — не было.
Женщина № 3: обвинила Менди в эпизоде насилия на сексуальной почве, который предположительно произошел в январе 2021 года. Девушка утверждает, что, когда она проходила мимо Менди, находясь в его доме, футболист схватил ее за влагалище и сделал сексуальный жест. Сторона спортсмена отрицает это и говорит, что Менди мог случайно задеть ногу девушки своей рукой.
Женщина № 4: обвинила Менди в изнасиловании, которое случилось 23 июля 2021 года. Она утверждает, что футболист заставил ее заняться с ним сексом (события происходили в доме Бенжамена). Сторона защиты заявила, что секс был по обоюдному согласию.
Еще одна женщина утверждает, что, находясь в доме Менди, она проснулась и обнаружила, что он проникает в нее, хотя она не давала своего согласия. Защита утверждает, что у них ранее был секс и что эта женщина посещала дом Бенжамена 11 раз.
Наконец, еще одна женщина утверждает, что ее в течение одной ночи дважды изнасиловал Менди и дважды — Луи Саа Маттури, 41-летний друг футболиста, который также предстал перед судом по ряду обвинений. По словам женщины, защитник „Манчестер Сити“ изнасиловал ее в своей комнате для трофеев, после чего она спустилась в кинозал, где ее изнасиловал Маттури. После этого она уехала из дома Менди в квартиру Маттури, где он якобы изнасиловал ее еще раз. Защита утверждает, что все эпизоды секса между этой женщиной и сообвиняемыми друзьями случились по обоюдному согласию.
Что будет дальше: в течение ближайших заседаний присяжные выслушают остальные показания женщин (они касаются дел, связанных с Маттури). Затем присяжные выслушают аргументы защиты и отправятся на совещание, где должны будут определить степень виновности Менди и Маттури. Испанская газета Marca писала, что Менди может сесть в тюрьму на срок от пяти до 20 лет — но ему также может грозить пожизненное заключение. Предположительно, вердикт присяжных станет известен в декабре 2022-го или в начале 2023-го года.