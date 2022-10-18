Звезде АПЛ дадут пожизненный срок?! Кого и как изнасиловал Менди: весь список предполагаемых преступлений

Прямо сейчас ему предъявлены обвинения в семи случаях изнасилования, одном эпизоде насилия на сексуальной почве и одной попытке изнасилования. Еще одно обвинение в изнасиловании было снято с футболиста в прошлом месяце из-за отсутствия „дополнительных доказательств“.

Sport24 рассказывает о том, в чем конкретно каждая из женщин обвиняет Бенжамена Менди — и как на эти обвинения реагируют адвокаты футболиста. Отметим, что спортсмен не признал свою вину ни по одному из эпизодов.

Женщина № 1 (имена потенциальных жертв не раскрываются британской прессой): обвинила Менди в попытке изнасилования, которое, как утверждается, имело место в доме футболиста в октябре 2018 года. По версии девушки, она спустилась к Менди за зарядкой для телефона, после чего вернулась к себе в спальню, чтобы принять душ — а он последовал за ней, повалил ее на кровать и попытался ввести свой пенис в ее влагалище. Сторона Менди утверждает, что между ними имел место половой контакт по обоюдному согласию без последующей пенетрации.

Женщина № 2: обвинила Менди в вагинальном изнасиловании, анальном изнасиловании и оральном изнасиловании — все они случились в один и тот же день в октябре 2020 года. По утверждению заявительницы, Менди забрал забрал у нее телефон и запер ее в спальне. Сторона футболиста утверждает, что у него был оральный секс с этой женщиной, а вагинального и анального секса — не было.

Женщина № 3: обвинила Менди в эпизоде насилия на сексуальной почве, который предположительно произошел в январе 2021 года. Девушка утверждает, что, когда она проходила мимо Менди, находясь в его доме, футболист схватил ее за влагалище и сделал сексуальный жест. Сторона спортсмена отрицает это и говорит, что Менди мог случайно задеть ногу девушки своей рукой.

Женщина № 4: обвинила Менди в изнасиловании, которое случилось 23 июля 2021 года. Она утверждает, что футболист заставил ее заняться с ним сексом (события происходили в доме Бенжамена). Сторона защиты заявила, что секс был по обоюдному согласию.