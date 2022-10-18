Будущая надежда эстонского футбола продлил контракт с топ-клубом Италии

„Мы рады сообщить, что игрок Мартин Веткал, который перешел в „Рому“ (2020 году) в качестве воспитанника таллиннского „Калева“, подписал с „Ромой“ новый многолетний профессиональный контракт и продолжит свою футбольную карьеру в топовом европейском клубе“, Об этом в социальных сетях сообщил родной клуб Веткала таллиннский „Калев“.