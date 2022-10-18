Будущая надежда эстонского футбола продлил контракт с топ-клубом Италии
Мартин Веткал, игрок молодежной сборной Эстонии по футболу, продлил контракт с топовым итальянским клубом „Рома“ до 2025 года.
„Мы рады сообщить, что игрок Мартин Веткал, который перешел в „Рому“ (2020 году) в качестве воспитанника таллиннского „Калева“, подписал с „Ромой“ новый многолетний профессиональный контракт и продолжит свою футбольную карьеру в топовом европейском клубе“, Об этом в социальных сетях сообщил родной клуб Веткала таллиннский „Калев“.
„Я рад, что Мартин сделал шаг вперед, а продление его контракта с крупным европейским клубом даст игроку дополнительную уверенность в себе и мотивацию. Теперь необходимо продолжать работу и использовать все возможности, чтобы приблизиться к главной команде клуба“, — добавил спортивный директор „Калева“ Йоэль Линдпере.