Футбол
18.10.2022, 16:35

Будущая надежда эстонского футбола продлил контракт с топ-клубом Италии

 
Rasmus Hugo Vatter
toimetaja
Martin Vetkal.
Martin Vetkal.
ФОТО: JK Tallinna Kalev/Twitter

Мартин Веткал, игрок молодежной сборной Эстонии по футболу, продлил контракт с топовым итальянским клубом „Рома“ до 2025 года.

„Мы рады сообщить, что игрок Мартин Веткал, который перешел в „Рому“ (2020 году) в качестве воспитанника таллиннского „Калева“, подписал с „Ромой“ новый многолетний профессиональный контракт и продолжит свою футбольную карьеру в топовом европейском клубе“, Об этом в социальных сетях сообщил родной клуб Веткала таллиннский „Калев“.

„Я рад, что Мартин сделал шаг вперед, а продление его контракта с крупным европейским клубом даст игроку дополнительную уверенность в себе и мотивацию. Теперь необходимо продолжать работу и использовать все возможности, чтобы приблизиться к главной команде клуба“, — добавил спортивный директор „Калева“ Йоэль Линдпере.

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