Март Хельме просит прокуратуру возбудить уголовное дело против Пентус-Розиманнус

Согласно жалобе на преступление, есть основания подозревать, что Кейт Пентус-Розиманнус организовывала и направляла подготовку процесса назначения кандидата на должность члена Счетной палаты в Министерстве финансов и передачи его правительству в то время, когда у нее была личная финансовая заинтересованность в этой должности.

По словам Марта Хельме, Пентус-Розиманнус еще в начале 2022 года выразила желание стать кандидатом на эту должность, а также озвучила и сопутствующую этому финансовую заинтересованность как премьер-министру Кайе Каллас, так и другим политикам.

„Поскольку Пентус-Розиманнус не отстранилась от процесса выбора кандидата в члены Европейской счётной палаты в Министерстве финансов, а, напротив, принимала в нем активное участие, то она могла нарушить ограничения на соответствующие действия“, - сказал Хельме.

Специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу провела в сентябре и октябре заседания, в ходе которых у политиков попросили объяснений, в том числе у Пентус-Розиманнус, Каи Каллас, Урмаса Рейнсалу, Хелира-Валдора Сеэдера, Юри Ратаса и чиновников Министерства финансов. Заявление также основано на информационных запросах и ответах, направленных в Министерство финансов и Государственную канцелярию, которые включают, среди прочего, переписку между Пентус-Розиманнус и официальными лицами.