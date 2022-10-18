Неожиданный шаг: российский лыжник принял украинское гражданство

Российский портал Championat.com сообщает, что Гонтарь, которому в конце октября исполняется 29 лет, недавно получил украинское гражданство. Новый гражданин Украины находиться в Австрии, где пытается обосноваться и трудоустроиться.

Поскольку Валерий Гонтарь последний раз выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. Таким образом, обязательный при смене спортивного гражданства карантин спортсмену отбывать не нужно. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

В 2017 году Гонтарь стал двукратным победителем зимней универсиады, проходившей в Казахстане.

Однако из статьи на Championat.ru неясно, планирует ли Гонтарь в дальнейшем участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам.

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