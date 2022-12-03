Самый важный компонент дома с почти нулевым энергопотреблением – осознанный жилец

Использовавшиеся десять лет назад термины „пассивный дом“ и „экоздание“ следует выбросить на свалку истории, поскольку они не имеют своего конкретного значения. Экодом из соломы может быть как знакомым по сказке „Три поросенка“ хлипким домиком Ниф-Нифа, так и прочным каркасным домом, утепленным плотными тюками соломы. В настоящее время решение о том, относится здание к энергетическому классу G, B или A, принимается в соответствии с конкретными стандартами. Дом из соломы может считаться домом с почти нулевым энергопотреблением, если в нем соблюден целый ряд требований по энергоэффективности, включая надлежащую теплоизоляцию, теплонепроницаемые окна и двери, вентиляцию с рекуперацией тепла, экономичное световое решение и т. д., а также в здании установлена локальная система производства возобновляемой энергии.

„При расчете значения энергоэффективности электричество умножается на весовой коэффициент 2,0, а эффективное центральное отопление на 0,65. Таким образом, из значения энергоэффективности нельзя прямо рассчитать расход энергии в евро, для этого следует посмотреть компоненты значения энергоэффективности в энергетической маркировке (поставляемое электричество и центральное отопление)“.

Здание с почти нулевым энергопотреблением – это технически разумно, с применением решений технологий энергоэффективности и возобновляемой энергии построенное здание, которое имеет оптимальную по затратам энергоэффективность. Профессор Курницки поясняет, как работает расчет:

„В сотрудничестве с девелоперами, строителями и проектировщиками мы разработали образцы проектов жилых зданий с почти нулевым энергопотреблением и инструкции, они были подготовлены в 2017 году и доступны для всех на сайте KredEx. Это около 1000 страниц проектов и инструкций для небольших домов, рядных домов и многоквартирных домов“.

Профессор инженерного факультета Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета Ярек Курницки, чьи работы по энергоэффективности цитируются по всей Европе, говорит, что работа над экологичными зданиями ведется уже много лет:

Энергетическая маркировка Европейского союза помогает оценить энергоэффективность зданий и, безусловно, облегчает покупателям жилья принятие решения. Уже два года действует требование, чтобы все строящиеся здания соответствовали энергетическому классу А, то есть это должны быть здания с почти нулевым энергопотреблением. И даже в этой категории возможно либо выполнить программу-минимум, либо ввести как можно больше решений, которые помогают экономить энергию и тем самым более полезны для окружающей среды. Нормы энергетической маркировки не „взяты с потолка“, а установлены научно обоснованно.

В можно, конечно, превратить в А, но без лишней спешки

Поскольку требования к категории В, то есть зданию с низким энергопотреблением, схожи, отсутствует лишь требование к производству энергии, мы спросили руководителя проектов по развитию девелоперской компании Liven Сандера Трейяра, насколько сложно превратить класс В в класс А: по всей вероятности, этот вопрос волнует многих домовладельцев в нынешнем энергетическом хаосе.

Сандер Тейяр констатирует, что проще поставить цель класса А с самого начала, тогда затраты не будут высокими и строить не намного сложнее, чем при классе В.

„Если цель перейти от класса В к классу А ставится в середине процесса проектирования, то достижение ее обходится намного дороже и требует от инженеров много дополнительных часов работы“, - поясняет он.

Для ответственных застройщиков стандартом в новостройках стали такие решения, как окна с тройным стеклопакетом и хорошей теплонепроницаемостью, экономичное светодиодное освещение, вентиляция с высокой рекуперацией тепла и качественное утепление, что обеспечивает зданию класс В.

„Для того чтобы сделать следующий шаг – к классу А, наиболее распространенным способом является установка солнечных панелей на крыше“, - говорит руководитель по развитию Liven.

Он добавляет, что хотя популярность солнечных панелей резко выросла, и, например, Liven проектирует их также самостоятельно, не для каждой крыши это разумное решение, и иногда вместо них следует взвесить другие варианты: „Например, если высокие деревья или соседние здания блокируют лучи солнца, более эффективным может быть использовать геотермальную энергию“.