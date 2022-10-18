Митрополит Евгений: из Москвы реакции на мое заявление не последовало

„Это не оппозиция, это несогласие по определенному вопросу“, - отметил митрополит Евгений и добавил, что оппозиция - это когда речь идет о расколе.

Никаких санкций со стороны Москвы в ответ на свое несогласие с патриархом Кириллом предстоятель ЭПЦ МП не ожидает.

На упреки в том, что Евгений использует в своих пояснениях мягкие формулировки, митрополит ответил: „Есть стремление не делать громких формулировок, которые бы взорвали ситуацию“.

„Это наш крест, крест митрополита, крест предстоятеля, это наша ответственность перед Богом и церковью“, - ответил Евгений на вопрос, что он чувствует, когда ему приходится оправдываться и выступать с соответствующими заявлениями.

Евгений отметил, что вопрос об автокефалии ЭПЦ сейчас не стоит. Предстоятель ЭПЦ МП подчеркнул, что церковь обладает автономией и является самостоятельной в своих делах. По его словам, даже в годы немецко-фашистской оккупации у ЭПЦ сохранялась каноническая связь с Московским патриархатом.

Как сегодняшее признание эстонским парламентом российского режима террористическим может отразиться на деятельности ЭПЦ? „Это нужно спросить у власть предержащих“, - сказал митрополит, затрудняясь ответить на данный вопрос.

„Война - это зло, и мы против всякой войны“, - еще раз повторил во время интервью Евгений и отметил, что эту свою позицию ЭПЦ МП заявляла неоднократно.