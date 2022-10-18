Заработная плата медицинских работников выросла: читайте, медики каких специальностей в выигрыше
Согласно исследованию заработной платы медицинских работников, проведенному Институтом развития здравоохранения (TAI), в 2022 году средняя почасовая заработная плата работников здравоохранения увеличилась во всех основных профессиональных группах.
Средняя месячная заработная плата врачей, включая все надбавки, в марте 2022 года составляла 3681 евро, медсестер и акушерок — 2048 евро, лиц, осуществляющих уход, — 1346 евро, увеличившись за год на 6%, 7% и 10% соответственно. Ежегодный рост средней месячной заработной платы замедлился, особенно для медсестер, акушерок и работников по уходу.
„Если годовой рост средней базовой заработной платы врачей, медсестер, акушерок и лиц, осуществляющих уход, по сравнению с предыдущим годом замедлился лишь незначительно, то годовой рост заработной платы с учетом различных премий был значительно заметнее. Это свидетельствует о стабилизации дополнительных выплат в период COVID-19, особенно среди медсестер-акушерок и работников по уходу“, — прокомментировала аналитик отдела статистики здравоохранения TAI Тийу-Лийза Руммо.
Средняя почасовая брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2022 года составила 9,54 евро, и за год она выросла на 6,1%. Почасовая брутто-зарплата медсестер, акушерок и лиц, осуществляющих уход, росла несколько медленнее, чем средняя заработная плата в Эстонии, а почасовая брутто-зарплата врачей росла теми же темпами, что и в среднем по Эстонии. Средняя почасовая заработная плата врачей в 2,1 раза выше, чем средняя почасовая оплата в Эстонии, а почасовая оплата медсестер-акушерок выше в 1,2 раза. Эти показатели не меняются уже несколько лет. В то же время средняя почасовая оплата труда работников по уходу на четверть ниже, чем в среднем по Эстонии.
Средняя брутто-часовая заработная плата врачей с учетом регулярных премий увеличилась на 6%, стоматологов на 17%, медсестер и акушерок на 5% и лиц, обеспечивающих уход, на 5%. В случае со стоматологами заметно значительное ускорение годового роста заработной платы.
Средняя брутто-часовая заработная плата врачей была самой высокой в возрастной группе 45-49 лет (22,80 евро), самые молодые и самые пожилые врачи получали более низкую заработную плату. Разница в оплате труда между возрастными группами высокооплачиваемых и низкооплачиваемых врачей составила 24%. Для медсестер, акушерок и лиц, осуществляющих уход, разрыв в оплате труда между самой высокой и самой низкой возрастными группами был меньше (15% и 14% соответственно).
Согласно коллективному договору медицинских работников, в марте 2022 года минимальная почасовая оплата труда врачей составляла 13,85 евро, а врачей-специалистов – 15,00 евро. Минимальная почасовая ставка для медсестер, акушерок и специалистов по поддержке здравоохранения составляла 8,40 евро, для техников скорой помощи 7,07 евро и для лиц, обеспечивающих уход, - 5,25 евро. Минимальная заработная плата медицинского резидента равнялась зарплате врача.
Хотя почасовая заработная плата большинства медицинских работников превышает предусмотренную коллективным договором, все же есть работники, оплата труда которых по данным за март месяц ниже установленного минимума. Это касается 15% врачей (специалистов), 19% стоматологов, 6% медсестер-акушерок и 2% лиц, осуществляющих уход. Более трети специалистов с оплатой ниже минимальной ставки работают в учреждениях семейной медицины, а большинство стоматологов работают в стоматологических учреждениях. При этом следует учитывать, что в частном секторе есть возможность вывести дивиденды и таким образом получить дополнительный доход.
Среди медсестер почасовая заработная плата в марте была самой высокой у медсестер инфекционного отделения, медсестер анестезии и интенсивной терапии, а также медсестер гериатрического профиля, а самая низкая - у диабетических медсестер и работающих в сфере реабилитации. По сравнению с мартом 2021 года средняя почасовая заработная плата больше всего увеличилась в течение года для медсестер инфекционного контроля, в то время как она немного снизилась для медсестер отделений интенсивной терапии.
Среди врачей и стоматологов средняя почасовая заработная плата была самой высокой у ортодонтов, челюстно-лицевых хирургов, протезистов, сердечно-сосудистых хирургов и нейрохирургов; однако самый низкой - среди клинических микробиологов и семейных врачей. Между тем разница в средней почасовой оплате труда более высокооплачиваемых и низкооплачиваемых профилей была почти в четыре раза. Кардиохирурги, офтальмологи и ревматологи продемонстрировали наибольшее снижение средней почасовой оплаты за год, в то время как годовой прирост почасовой оплаты был самым большим для протезистов и ортодонтов.