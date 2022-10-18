Заработная плата медицинских работников выросла: читайте, медики каких специальностей в выигрыше

Средняя месячная заработная плата врачей, включая все надбавки, в марте 2022 года составляла 3681 евро, медсестер и акушерок — 2048 евро, лиц, осуществляющих уход, — 1346 евро, увеличившись за год на 6%, 7% и 10% соответственно. Ежегодный рост средней месячной заработной платы замедлился, особенно для медсестер, акушерок и работников по уходу.

„Если годовой рост средней базовой заработной платы врачей, медсестер, акушерок и лиц, осуществляющих уход, по сравнению с предыдущим годом замедлился лишь незначительно, то годовой рост заработной платы с учетом различных премий был значительно заметнее. Это свидетельствует о стабилизации дополнительных выплат в период COVID-19, особенно среди медсестер-акушерок и работников по уходу“, — прокомментировала аналитик отдела статистики здравоохранения TAI Тийу-Лийза Руммо.

Средняя почасовая брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2022 года составила 9,54 евро, и за год она выросла на 6,1%. Почасовая брутто-зарплата медсестер, акушерок и лиц, осуществляющих уход, росла несколько медленнее, чем средняя заработная плата в Эстонии, а почасовая брутто-зарплата врачей росла теми же темпами, что и в среднем по Эстонии. Средняя почасовая заработная плата врачей в 2,1 раза выше, чем средняя почасовая оплата в Эстонии, а почасовая оплата медсестер-акушерок выше в 1,2 раза. Эти показатели не меняются уже несколько лет. В то же время средняя почасовая оплата труда работников по уходу на четверть ниже, чем в среднем по Эстонии.

Средняя брутто-часовая заработная плата врачей с учетом регулярных премий увеличилась на 6%, стоматологов на 17%, медсестер и акушерок на 5% и лиц, обеспечивающих уход, на 5%. В случае со стоматологами заметно значительное ускорение годового роста заработной платы.