Седьмая страна объявила о бойкоте конгресса FIG из-за допуска россиян

Нидерландская ассоциация гимнастики (KNGU) бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за участия делегатов из России и Белоруссии. Об этом сообщает портал Inside the Games. „Наше решение вызвано тем фактом, что российские и белорусские делегаты все еще имеют возможность зарегистрироваться для участия в конгрессе. Мы поддерживаем позицию Европейской федерации гимнастики, которая отказалась от контактов с российской и белорусской сторонами“, — говорится в письме главы KNGU Моник Кемпфф. Ранее от участия в конгрессе отказались представители Норвегии, Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Италии, пишет РБК.



Конгресс Международной федерации гимнастики пройдет в Стамбуле с 11 по 12 ноября. Изначально он должен был проходить в Норвегии, однако он был перенесен в Стамбул, так как Норвежская федерация гимнастики отказалась проводить конгресс, поскольку их Национальный олимпийский комитет и Министерство культуры рекомендовало не принимать представителей России и Белоруссии.



В конце февраля МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. В начале марта Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG. В то же время представители России сохраняют за собой право продолжать работу в международной и европейской федерациях гимнастики.



Конгресс FIG пройдет 11–12 ноября.