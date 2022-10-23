Новости Эстонии
23.10.2022, 17:15

„При виде цвета ногтя мне стало нехорошо, при слове „плесень“ к глазам подступили слезы“: девушка рассказала RusDelfi о печальном опыте у мастера по маникюру

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ФОТО: Pexels

Многие не задумываются о том, что в Эстонии нет строгих требований к компетенции бьюти-мастеров. В то же время некомпетентный мастер может поставить под угрозу здоровье клиента. Например, как рассказала Алина RusDefli, после процедуры под ее ногтями образовалась плесень. Как проверить наличие диплома у специалиста? Что делать, если в ходе бьюти-услуги что-то пошло не так?

На днях в Facebook-группе эстонских мам появился пост, в котором девушка пожаловалась на качество сделанного маникюра - кожа вокруг ногтя воспалилась из-за порезов. По ее словам, это не первый раз, когда она сталкивается с низким качеством оказания услуг.

„Что вы делаете, если во время маникюра вам была нанесена травма? Хочу заметить, в сам момент показалось, что ничего серьезного. Но уже третий день я не могу заниматься полноценно домашними делами. В таких случаях вы пишете мастеру? Что-то требуете или ждете, пока заживет? Или у вас такого не происходило никогда и мне просто не везет? К слову, я уже года два ищу мастера по маникюру, и постоянно что-то не так - то откровенный „колхоз“ в результате, то нет подобающей стерилизации, то меня ранят, то лампы „выжигают“ пальцы. К начинающим не хожу, плачу немалые деньги. Уже боюсь ходить на маникюр“, - написала девушка. В комментариях ей посочувствовали и стали рассказывать свои истории про неудачные посещения бьюти-мастеров. Оказалось, что несмотря на то, что есть и абсолютно довольные своими мастерами люди, многие все-таки сталкивались с некачественным обслуживанием.

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RusDelfi
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