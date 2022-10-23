„При виде цвета ногтя мне стало нехорошо, при слове „плесень“ к глазам подступили слезы“: девушка рассказала RusDelfi о печальном опыте у мастера по маникюру

„Что вы делаете, если во время маникюра вам была нанесена травма? Хочу заметить, в сам момент показалось, что ничего серьезного. Но уже третий день я не могу заниматься полноценно домашними делами. В таких случаях вы пишете мастеру? Что-то требуете или ждете, пока заживет? Или у вас такого не происходило никогда и мне просто не везет? К слову, я уже года два ищу мастера по маникюру, и постоянно что-то не так - то откровенный „колхоз“ в результате, то нет подобающей стерилизации, то меня ранят, то лампы „выжигают“ пальцы. К начинающим не хожу, плачу немалые деньги. Уже боюсь ходить на маникюр“, - написала девушка. В комментариях ей посочувствовали и стали рассказывать свои истории про неудачные посещения бьюти-мастеров. Оказалось, что несмотря на то, что есть и абсолютно довольные своими мастерами люди, многие все-таки сталкивались с некачественным обслуживанием.