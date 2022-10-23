23.10.2022, 17:15
„При виде цвета ногтя мне стало нехорошо, при слове „плесень“ к глазам подступили слезы“: девушка рассказала RusDelfi о печальном опыте у мастера по маникюру(4)
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ФОТО: Pexels
Многие не задумываются о том, что в Эстонии нет строгих требований к компетенции бьюти-мастеров. В то же время некомпетентный мастер может поставить под угрозу здоровье клиента. Например, как рассказала Алина RusDefli, после процедуры под ее ногтями образовалась плесень. Как проверить наличие диплома у специалиста? Что делать, если в ходе бьюти-услуги что-то пошло не так?