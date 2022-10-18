18.10.2022, 13:35
Второй день банк SEB борется с масштабными сбоями(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
SEB до сих пор не смог решить проблемы, начавшиеся вчера, 17 октября.
Вчера, во второй половине дня, банк SEB сообщил о неполадках в работе интернет-банка и мобильного приложения.
Перебои продолжаются и сегодня, 18 октября.
„Мы приносим искренние извинения“, — написал второй по величине банк Эстонии вчера, в обеденное время, на своей странице в Facebook. „Мы очень активно работаем над тем, чтобы наш интернет-банк и мобильное приложение работали на 100%“.