Второй день банк SEB борется с масштабными сбоями

Вчера, во второй половине дня, банк SEB сообщил о неполадках в работе интернет-банка и мобильного приложения.

„Мы приносим искренние извинения“, — написал второй по величине банк Эстонии вчера, в обеденное время, на своей странице в Facebook. „Мы очень активно работаем над тем, чтобы наш интернет-банк и мобильное приложение работали на 100%“.