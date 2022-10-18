Новости Эстонии
18.10.2022, 13:35

Второй день банк SEB борется с масштабными сбоями

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лого банка SEB
лого банка SEB
ФОТО: Madis Veltman | Ekspress Meedia

SEB до сих пор не смог решить проблемы, начавшиеся вчера, 17 октября.

Вчера, во второй половине дня, банк SEB сообщил о неполадках в работе интернет-банка и мобильного приложения.

Перебои продолжаются и сегодня, 18 октября.

„Мы приносим искренние извинения“, — написал второй по величине банк Эстонии вчера, в обеденное время, на своей странице в Facebook. „Мы очень активно работаем над тем, чтобы наш интернет-банк и мобильное приложение работали на 100%“.

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