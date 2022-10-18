МНЕНИЕ | Чего хочет добиться Путин в Украине

На протяжении всего периода правления Путин в своей внешней политике часто пользовался одним и тем же приёмом. Блефуя, он неизменно поднимал ставки в расчете на то, что противник в конечном счете скажет „пас“. В отношениях с Западом этот примитивный трюк работал безотказно. На каждую военную авантюру Кремля – будь то война с Грузией, аннексия Крыма или интервенция в Сирии – большинство стран ЕС отвечало словом „пас“, соглашаясь на сомнительные компромиссы.