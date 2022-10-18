МНЕНИЕ | Чего хочет добиться Путин в Украине
На протяжении всего периода правления Путин в своей внешней политике часто пользовался одним и тем же приёмом. Блефуя, он неизменно поднимал ставки в расчете на то, что противник в конечном счете скажет „пас“. В отношениях с Западом этот примитивный трюк работал безотказно. На каждую военную авантюру Кремля – будь то война с Грузией, аннексия Крыма или интервенция в Сирии – большинство стран ЕС отвечало словом „пас“, соглашаясь на сомнительные компромиссы.
В феврале 2022-го коса Путина впервые нашла на камень. Стойкость украинцев, а также консолидированная позиция цивилизованного мира сорвали российский „блицкриг“ по покорению Украины. Путин к такому развитию событий был явно не готов. Он старательно прятал неудачи „второй армии мира“ за пропагандистким флером. Например, после отступления из-под Киева и потери крейсера „Москва“ российские официальные лица стали оправдываться тем, что против России якобы воюет не только Украина, но и вся НАТО.