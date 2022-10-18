18.10.2022, 11:11
ФОТО | Шведское издание опубликовало снимки поврежденной части газопровода Nord Stream 1(34)
ФОТО: Shutterstock
Шведское издание Expressen опубликовало фотографии поврежденного 50-метрового участка газопровода Nord Stream 1.
На газопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в Балтийском море в конце сентября были обнаружены утечки. Причиной повреждения газопроводов, по данным предварительного расследования, которое ведет полиция нескольких европейских стран, стали взрывы, пишет „Медуза“.
Российские власти возложили вину за повреждение „Северного потока“ на Украину. При этом в рамках западного расследования рассматривается и версия причастности к произошедшему России.
Снимки поврежденной части газопровода публикуются впервые.