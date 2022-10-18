ФОТО | Шведское издание опубликовало снимки поврежденной части газопровода Nord Stream 1

На газопроводах „ Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в Балтийском море в конце сентября были обнаружены утечки. Причиной повреждения газопроводов, по данным предварительного расследования, которое ведет полиция нескольких европейских стран, стали взрывы, пишет „ Медуза “.

Российские власти возложили вину за повреждение „Северного потока“ на Украину. При этом в рамках западного расследования рассматривается и версия причастности к произошедшему России.