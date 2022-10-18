МНЕНИЕ | Пока политики не начнут отвечать за свои слова, простым людям не за что будет их уважать. Коррупционные скандалы происходят везде

В субботу на передачу „Народу важно“ нарвской студии ETV+ пришли находящийся под подозрением депутат Янек Пахка и председатель правления Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард. Передачу я пересказывать не стану, ее без проблем можно посмотреть в записи, здесь, скорее, важны результаты опроса в эфире, когда почти 80% зрителей посчитали, что находящимся под подозрением депутатам следовало бы приостановить свои полномочия.

Можно долго рассуждать, как было бы правильно, потому что, с одной стороны - если ты хоть как-то причастен к принятию решений, то точно не застрахован от того, чтобы оказаться под подозрением, с другой стороны - лично мне видится, что приостановить полномочия все же следовало бы. Приостановить и отстаивать свое доброе имя, если ты точно знаешь, что не совершил ничего противозаконного. Тем более, что сразу после освобождения, к примеру, Бородин на вопрос планирует ли он уйти в отставку сказал, что все зависит от того, захочет ли мэр продолжать с ним работать или нет. „Если он скажет, что не хочет, то на этом все и закончится“, - сказал он журналисту „Северного побережья“ Эрику Калда.

Председатель ревизионной комиссии Янек Пахка, раздававший еще год назад красивые обещания о том, что люди должны наконец-то почувствовать, что они власть, и что те, кого они выбрали, должны работать для них, а не для себя, тоже не захотел стать примером для остальных и приостановить свои полномочия в связи с подозрением в коррупции.

„При чем тут Осипенко?“, - прозвучало в передаче не раз. Если раскручивать эту историю, то, окажется, что нечто похожее на сотрудничество с Николаем Осипенко началось еще до выборов.