МНЕНИЕ | Пока политики не начнут отвечать за свои слова, простым людям не за что будет их уважать(15)
На минувшей неделе в центре новостной повестки Ида-Вирумаа оказался коррупционный скандал в Кохтла-Ярве. Подозрение по тем или иным пунктам, связанным с коррупционными действиями, получили 17 человек, в их числе - депутаты городского собрания.
В субботу на передачу „Народу важно“ нарвской студии ETV+ пришли находящийся под подозрением депутат Янек Пахка и председатель правления Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард. Передачу я пересказывать не стану, ее без проблем можно посмотреть в записи, здесь, скорее, важны результаты опроса в эфире, когда почти 80% зрителей посчитали, что находящимся под подозрением депутатам следовало бы приостановить свои полномочия.
Можно долго рассуждать, как было бы правильно, потому что, с одной стороны - если ты хоть как-то причастен к принятию решений, то точно не застрахован от того, чтобы оказаться под подозрением, с другой стороны - лично мне видится, что приостановить полномочия все же следовало бы. Приостановить и отстаивать свое доброе имя, если ты точно знаешь, что не совершил ничего противозаконного. Тем более, что сразу после освобождения, к примеру, Бородин на вопрос планирует ли он уйти в отставку сказал, что все зависит от того, захочет ли мэр продолжать с ним работать или нет. „Если он скажет, что не хочет, то на этом все и закончится“, - сказал он журналисту „Северного побережья“ Эрику Калда.
Председатель ревизионной комиссии Янек Пахка, раздававший еще год назад красивые обещания о том, что люди должны наконец-то почувствовать, что они власть, и что те, кого они выбрали, должны работать для них, а не для себя, тоже не захотел стать примером для остальных и приостановить свои полномочия в связи с подозрением в коррупции.
„При чем тут Осипенко?“, - прозвучало в передаче не раз. Если раскручивать эту историю, то, окажется, что нечто похожее на сотрудничество с Николаем Осипенко началось еще до выборов.
Корреспондент ERR Рене Кундла написал о том, что несмотря на то, что политическая реклама и политические статьи не расследуется в новом коррупционном деле в Кохтла-Ярве, анализ выпусков „Панорамы“, владельцем которой является Осипенко, за период перед предыдущими местными выборами показывает, какую модель использует бизнесмен для успеха на выборах в Йыхви и Кохтла-Ярве. Речь идет о том, что определенные политические силы получили в газете бизнесмена скидку. К примеру, избирательный союз „Рестарт“ (лидер Янек Пахка, находящийся в числе подозреваемых) заплатил N&V за два рекламных разворота и две контент-маркетинговых статьи (статья включала фотографию и номер кандидата) 600 евро вместо положенных по обычному тарифу 2134 евро. 90%-ю скидку получили избирательный союз Осипенко, Jõhvikad и „Прогресс“.
На мой взгляд, довольно странно объявлять такой аукцион щедрости бизнесмену, у которого дела идут не гладко, в то время как все рекламные издания и СМИ нацелены хорошенько заработать на предвыборной рекламе. Так что уже до выборов все было крайне непрозрачно.
Второй аспект, о котором я хотела бы сказать, и это крайне прискорбно, касается того, что я понимаю, почему в политику не приходят образованные, уже состоявшиеся люди. А, если и приходят, то долго не задерживаются. Политика, как я уже успела понять - сложный и тернистый путь со множеством неприятных сюрпризов и нюансов. С одной стороны, здесь, как и в любом месте, в центре - люди. Со своими идеалами, понятиями о чести, достоинствами, ценностями, пороками, жаждой власти или наживы. С другой стороны, всегда реально найти единомышленников и договориться даже с недавними оппонентами, чтобы работать прозрачно и во благо города. Важно понимать только, что категоричность и настрой на сражение, а не сотрудничество, не принесет ничего хорошего жителям и самоуправлению.
Еще одна проблема - и я с ней столкнулась, когда сама баллотировалась на выборах в местное самоуправление - это настрой и преждевременная и порой негативная оценка кандидатов самими жителями. Перед выборами избиратель говорит „как я от вас всех устал“, „ничего все равно не изменится“, „все воруют, все коррупционеры“. Люди недовольны властью. Нынешней, прошлой, будущей.
В этом контексте показательно, что последний примерно такой же крупный коррупционный скандал в Кохтла-Ярве случился довольно давно, в 2009 году. И Кохтла-Ярве не единственный город, где случаются коррупционные скандалы. Но в воздухе витает „Кохтла-Ярве погряз в коррупции“, такими нас и видят остальные, поскольку мы сами создаем такой имидж, не доверяя даже хорошим начинаниям власти и замечая грязь, а не развитие, которое, у города, безусловно имеется.