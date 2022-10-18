Занесен в книгу рекордов Гиннесса, боролся с лишним весом в спецклинике. Факты о Бензема, которые вы не знали

Был болбоем на играх „Лиона“

Бензема родился в пригороде „Лиона“ и по детям выступал за местный клуб „Брон Террайон“. Там 9-летнего Карима заметили скауты „Лиона“ и сразу же захотели его заполучить. Но руководство „Брона“ никак не хотело отдавать таланта, пишет Sport24.

Сделку удалось совершить только после того, как представители „Лиона“ убедили отца Бензема. В самом „Лионе“ с первых дней Карим стал привилегированным. И постоянно появлялся на основном стадионе, где подавал мячи взрослым футболистам.

Мог играть за Алжир

Национальная команда у Бензема тоже могла быть другой. Он родился во Франции, но у него, как и у Зинедина Зидана, есть алжирские корни. И национальная команда Алжира очень не хотела терять вторую звезду.

Карима активно пытались „завербовать“ в Алжир, когда он зажигал в „Лионе“. Но как и Зидан, Бензема сделал выбор в пользу более сильной команды. И не прогадал. Конечно, его не было в составе на победный для французов чемпионат мира 2018 года, но как минимум один трофей есть — Лига наций.

Обращался в клинику для похудения

После перехода в „Реал“ Бензема долго не мог раскрыться. Он, конечно, забивал, но ему что-то мешало. Как оказалось, лишний вес. Впервые об этой проблеме Кариму сказал главный тренер сборной Франции Лоран Блан в 2010 году.

А перед началом сезона-2011/12 Бензема отправился в итальянскую клинику, где специалисты помогали ему сбросить лишний вес. Результат не заставил себя ждать. За сезон Бензема забил 32 мяча и отдал 19 ассистов во всех турнирах.

Был в Книге рекордов Гиннесса

В прошлом десятилетии было принято сравнивать Месси и Роналду. Но в одном показателе с легендарным аргентинцем зарубился не Криш, а Бензема. В 2021 году Бензема попал в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сезонов Лиги чемпионов подряд, в которых он забивал. У него таких стало 17. Как и у Лионеля Месси.

У Роналду к тому моменту было всего 16 подобных сезонов — свой первый гол в ЛЧ он забил на год позже Карима и Лео.

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