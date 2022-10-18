Скалолазка из Ирана выступила на соревнованиях без хиджаба: теперь ей грозит тюрьма

Девушку задержали в сентябре за неправильное ношение хиджаба. Полиция нравов доставила ее в участок для сеанса перевоспитания. Что там происходило — загадка. Но факт в том, что Амини из полиции отправилась в больницу. Девушка впала в кому якобы из-за сердечного приступа, а также других сопутствующих заболеваний. В больнице смогли вернуть иранку к жизни, но ненадолго, пишет Sport24.

Отец задержанной позже сообщил, что у дочери никогда не было ничего серьезнее простуды. Семья не верит в то, что Амини умерла из-за проблем со здоровьем. Родственники считают, что Махсу избили сотрудники участка до такой степени, что она скончалась. Полиция поспешила оправдаться, обнародовав видеозапись, где Амини находится в следственном изоляторе. Семью девушки это не убедило. Они требуют запись без склеек и монтажа.

Смерть Амини стала триггером для многих жителей Ирана. Тысячи людей вышли на улицы, где скандировали различные лозунги против режима в стране и ношения хиджабов, автомобили сигналили, женщины сбрасывали с себя головные уборы, жгли их, а также срезали волосы. В результате протестов за все это время, по сообщениям Iran Human Rights, погибло не меньше 154 человек.

Несмотря на то, что власти не слышат протестующих, они продолжают выступать против: на улицах, в интернете, на различных массовых мероприятиях.

Свежий протест случился в Сеуле на чемпионате Азии по скалолазанию. Иранка Эльназ Рекаби, бравшая бронзу чемпионата мира — 2021 в Москве, выступила там без хиджаба. Она лишь собрала волосы в хвост и повязала специальную спортивную повязку на голову. В итоге скалолазка заняла 4-е место, хотя это ушло для всех на второй план, учитывая то, что она сделала.

Дома Рекаби грозит тюрьма. Дело в том, что закон, который действует с 1983 года, предусматривает для женщин, нарушивших правила ношения хиджаба, штраф и/или заключение под стражу на срок от десяти дней до двух месяцев.

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