18.10.2022, 15:34
ТАНЦЫ НЕ ПОМОГАЮТ | Мартин Хельме догнал по популярности Юри Ратаса. Рейтинг последнего остается самым высоким лишь среди неэстонцев(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Поддержка Юри Ратаса как премьер-министра выше остальных кандидатов только среди избирателей-неэстонцев, пишет Eesti Päevaleht.
Как бы ни старался глава Центристской партии Юри Ратас на танцполе, дополнительных избирателей это ему не приносит. Согласно последним опросам, поддержка Ратаса неуклонно падает. Первое место уверенно занимает глава Партии реформ Кая Каллас с 29%. Ее популярность по сравнению с сентябрем выросла на 2%.