Новости Эстонии
18.10.2022, 15:34

ТАНЦЫ НЕ ПОМОГАЮТ | Мартин Хельме догнал по популярности Юри Ратаса. Рейтинг последнего остается самым высоким лишь среди неэстонцев

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"Танцы со звездами" не привели к росту рейтинга Ратаса.
"Танцы со звездами" не привели к росту рейтинга Ратаса.
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

Поддержка Юри Ратаса как премьер-министра выше остальных кандидатов только среди избирателей-неэстонцев, пишет Eesti Päevaleht.

Как бы ни старался глава Центристской партии Юри Ратас на танцполе, дополнительных избирателей это ему не приносит. Согласно последним опросам, поддержка Ратаса неуклонно падает. Первое место уверенно занимает глава Партии реформ Кая Каллас с 29%. Ее популярность по сравнению с сентябрем выросла на 2%.

На втором месте находятся Ратас и председатель EKRE Мартин Хельме с 17%. При этом Ратас по сравнению с прошлым месяцем потерял 2%, а Хельме напротив вырос (было 12%).

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