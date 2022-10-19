19.10.2022, 08:30
Коронавирус набирает обороты. В домах престарелых происходят вспышки заболеваний, больницы переполняются, а смертность растет(21)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Наступает сезон вирусов. Карта сточных вод - красная, а больницы заполнены пациентами с коронавирусом,- пишет Eesti Päevaleht.
В течение первой недели октября в больницы поступил 201 пациент с коронавирусом, 74 из них были госпитализированы, поскольку домашнего лечения им уже недостаточно. Остальные были госпитализированы с другими заболеваниями, где COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание. По состоянию на прошлый понедельник в больницах находилось 238 пациентов с коронавирусом, семеро из них в реанимации, двое пациентов на ИВЛ.