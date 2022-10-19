Новости Эстонии
19.10.2022, 08:30

Коронавирус набирает обороты. В домах престарелых происходят вспышки заболеваний, больницы переполняются, а смертность растет

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По словам Йоэля Старкопфа, на этой неделе клиника Тартуского университета обсудит, следует ли изменить уровень опасности на красный.
По словам Йоэля Старкопфа, на этой неделе клиника Тартуского университета обсудит, следует ли изменить уровень опасности на красный.
ФОТО: Hendrik Osula | Ekspress Meedia

Наступает сезон вирусов. Карта сточных вод - красная, а больницы заполнены пациентами с коронавирусом,- пишет Eesti Päevaleht.

В течение первой недели октября в больницы поступил 201 пациент с коронавирусом, 74 из них были госпитализированы, поскольку домашнего лечения им уже недостаточно. Остальные были госпитализированы с другими заболеваниями, где COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание. По состоянию на прошлый понедельник в больницах находилось 238 пациентов с коронавирусом, семеро из них в реанимации, двое пациентов на ИВЛ.

„То, что в больницах находится более 200 пациентов, говорит само за себя“, — прокомментировала ситуацию семейный врач Ле Валликиви. Она сказала, что врачи общей практики наблюдают все более и более тяжелые случаи заболевания, и, в отличие от последних нескольких лет, люди страдают от всевозможных других болезней, которые не так легко распространялись во время большой изоляции. По словам Валликиви, теперь бациллы и вирусы в жизнь людей вернулись. Она добавила, что воздействие различных патогенов поддерживает работу иммунной системы. Однако сейчас иммунная система людей уже не так натренирована, и поэтому они страдают от других болезней тяжелее, чем обычно.

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