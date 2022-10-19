Коронавирус набирает обороты. В домах престарелых происходят вспышки заболеваний, больницы переполняются, а смертность растет

В течение первой недели октября в больницы поступил 201 пациент с коронавирусом, 74 из них были госпитализированы, поскольку домашнего лечения им уже недостаточно. Остальные были госпитализированы с другими заболеваниями, где COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание. По состоянию на прошлый понедельник в больницах находилось 238 пациентов с коронавирусом, семеро из них в реанимации, двое пациентов на ИВЛ.

„То, что в больницах находится более 200 пациентов, говорит само за себя“, — прокомментировала ситуацию семейный врач Ле Валликиви. Она сказала, что врачи общей практики наблюдают все более и более тяжелые случаи заболевания, и, в отличие от последних нескольких лет, люди страдают от всевозможных других болезней, которые не так легко распространялись во время большой изоляции. По словам Валликиви, теперь бациллы и вирусы в жизнь людей вернулись. Она добавила, что воздействие различных патогенов поддерживает работу иммунной системы. Однако сейчас иммунная система людей уже не так натренирована, и поэтому они страдают от других болезней тяжелее, чем обычно.