ТАБЛИЦА | Стоимость покрышек и шиномонтажных работ заставляет людей удивляться. Сравните цены в разных местах!

Самая высокая в Европе инфляция, исключение российского производства и рост цен на энергоносители наложили сильный отпечаток на бизнес, признали продавцы шин. Хотя говорить о серьезном „шинном кризисе“ пока не приходится, некоторые размеры и марки, действительно, в дефиците. Также выросли цены.

Директор по продажам Baltyre Аллар Пяхн отметил, что если вам нужны более или менее обычные покрышки, то беспокоиться не стоит. „Скорее, ситуация такова, что цены стали выше, но дефицита базовых размеров вроде бы нет. С более, так сказать, специальными размерами, могу возникнуть дыры“, - сказал Пяхн. Он признал, что за год цены выросли довольно сильно. „В зависимости от производителя, на 10-30%“.