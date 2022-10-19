19.10.2022, 09:20
ТАБЛИЦА | Стоимость покрышек и шиномонтажных работ заставляет людей удивляться. Сравните цены в разных местах!(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Читатель Maaleht сообщил, что в шиномонтажной мастерской цены по сравнению с прошлым годом выросли почти в два раза. Издание решило поинтересоваться у автомастерских, как этой осенью обстоят дела с ценами.
Самая высокая в Европе инфляция, исключение российского производства и рост цен на энергоносители наложили сильный отпечаток на бизнес, признали продавцы шин. Хотя говорить о серьезном „шинном кризисе“ пока не приходится, некоторые размеры и марки, действительно, в дефиците. Также выросли цены.