Число погибших и пострадавших после крушения Су-34 в Ейске продолжает расти

„26 человек числятся в списке пострадавших, кому была оказана медицинская помощь“, - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди пострадавших есть люди в среднем и тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, в результате инцидента погибли 13 человек, 19 пострадали.

Губернатор принял решение выплатить семьям погибших по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар.

В Минобороны утверждали, что крушение произошло при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Между тем очевидцы высказывали предположения, что взорвались боеприпасы самолета. По версии военного корреспондента „Комсомольской правды“ Александра Коца, самолет 277-го бомбардировочного авиаполка нес снаряды к пушке, их детонацию и слышали при крушении.

Площадь возгорания - около 2000 квадратных метров

Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Огонь полностью охватил один из подъездов, сообщили „Интерфаксу“ в дежурно-диспетчерской службе. „Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир“, - сказали в службе.

ЧП произошло в вечернее время, когда многие жители уже вернулись с работы, дом считался одним из самых высоких в городе.

Как ожидается, число погибших может возрасти. Виновные в произошедшем устанавливаются.