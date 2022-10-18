Кайя Канепи проиграла россиянке в двух сетах в первом раунде теннисного турнира в Мексике
Вторая теннисистка Эстонии Кайя Канепи (WTA, 29-е место) начала в понедельник теннисный турнир Гвадалахара Open WTA 1000 с поражения от россиянки Людмилы Самсоновой (WTA, 23-е место) 1:6, 5:7.
В стартовом сете Канепи смогла провести только свою первую подачу, а затем трижды подряд позволила россиянке совершить брейк. Сет остался за Самсоновой, который она выиграла всего за 27 минут, со счетом 6:1.
Во втором сете Канепи был в гораздо лучшей форме, первой дошла до брейка и повела 3:1. Радость была не долгой и в шестой партии, когда Канепи допустила двойную ошибку на брейк-пойнте Самсоновой. Решающий второй брейк взяла 23-летняя Самсонова, победив во втором сете со счетом 7:5.
Во втором круге Гвадалахары Самсонова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.
Эти же теннисистки играли в финале теннисного турнира WTA 250 в Вашингтоне в августе этого года, тогда Самсонова одержала волевую победу со счетом 4:6; 6:3, 6:3. Прошлым летом эти теннисистки играли на Уимблдонском турнире Большого шлема, и там Самсонова была лучше.
Канепи поднялась на 29-е место в недавно опубликованном мировом рейтинге WTA. В последний раз она была на таком высоком месте в 2014 году.
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