Кайя Канепи проиграла россиянке в двух сетах в первом раунде теннисного турнира в Мексике

В стартовом сете Канепи смогла провести только свою первую подачу, а затем трижды подряд позволила россиянке совершить брейк. Сет остался за Самсоновой, который она выиграла всего за 27 минут, со счетом 6:1.

Во втором сете Канепи был в гораздо лучшей форме, первой дошла до брейка и повела 3:1. Радость была не долгой и в шестой партии, когда Канепи допустила двойную ошибку на брейк-пойнте Самсоновой. Решающий второй брейк взяла 23-летняя Самсонова, победив во втором сете со счетом 7:5.

Во втором круге Гвадалахары Самсонова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.

Эти же теннисистки играли в финале теннисного турнира WTA 250 в Вашингтоне в августе этого года, тогда Самсонова одержала волевую победу со счетом 4:6; 6:3, 6:3. Прошлым летом эти теннисистки играли на Уимблдонском турнире Большого шлема, и там Самсонова была лучше.

Канепи поднялась на 29-е место в недавно опубликованном мировом рейтинге WTA. В последний раз она была на таком высоком месте в 2014 году.

Третья ракетка мира Анетт Контавейт сезон завершила.