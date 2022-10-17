Карим Бензема впервые получил „Золотой мяч“

„Я так счастлива снова быть здесь, потому что мне удалось выиграть эту награду в прошлом году, и это заставило меня работать еще усерднее. Но это было бы невозможно без моей команды. Я хочу поблагодарить тренера „Барселоны“ и всех сотрудников клуба“, — сказала 28-летняя Путельяс во время своей победной речи.

Как и ожидалось, престижную премию „Золотой мяч“ среди мужчин, получил 34-летний Карим Бензема. Француз привел „Реал Мадрид“ к победе как в испанской Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

„Я горжусь тем, что это происходит у меня на глазах, вспоминаю всю работу, которую проделал с самого детства. Я всегда был мотивирован, потому что передо мной было два кумира — Зидан и Роналдо. Работал, не опускал руки и стремился к большему, всегда держал эту мечту в голове. Помните, что все возможно“, — сказал Бензема в своей победной речи.

Награду французу вручил его бывший тренер Зинедин Зидан, который в 1998 году был признан лучшим игроком мира.

Португальская легенда Криштиану Роналду, пять раз выигрывавший „Золотой мяч“, в этом году занял лишь 20-е место. Семикратный победитель Лионель Месси не попал в список номинантов в этом году.

Награду Герда Мюллера 2022 года, или лучшего нападающего, получил поляк Роберт Левандовски. В прошлом сезоне он забил 57 голов за мюнхенскую „Баварию“. В прошлом году поляк уже выигрывал эту награду.

Тибо Куртуа, голкипер мадридского „Реала“ и сборной Бельгии, признанный лучшим игроком весеннего финала Лиги чемпионов УЕФА, получил награду имени Льва Яшина как лучший вратарь. Тогда „Реал“ обыграл „Ливерпуль“ со счетом 1:0.

„Манчестер Сити“, действующий чемпион Англии, был выбран клубом года. Второе место досталось „Ливерпулю“ и только третье — „Реалу“.