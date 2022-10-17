Проект госбюджета на 2023 год прошел в Рийгикогу первое чтение(6)
В бюджете, объем доходов которого будет 15,57 млрд евро, а расходов - 16,79 млрд евро, в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, рост пенсий и увеличение семейных пособий. Оборонные расходы вырастут на 41% и впервые в истории страны превысят миллиард евро, пишет rus.err.
По оценке оппозиции, в проекте бюджета очень мало признаков стратегического мышления, то есть почти все дополнительные ассигнования сделаны с прицелом на грядущие парламентские выборы.
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (партия Isamaa) отметил, что с точки зрения комиссии предложенный проект бюджета один из лучших возможных.
За отклонение нынешнего проекта бюджета проголосовали исключительно депутаты от оппозиционной Центристской партии. Ни Мартин Хельме, ни другие представители EKRE голосовать не стали.
Принять госбюджет Рийгикогу собирается к 7 декабря.