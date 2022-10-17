Проект госбюджета на 2023 год прошел в Рийгикогу первое чтение

В бюджете, объем доходов которого будет 15,57 млрд евро, а расходов - 16,79 млрд евро, в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, рост пенсий и увеличение семейных пособий. Оборонные расходы вырастут на 41% и впервые в истории страны превысят миллиард евро, пишет rus.err.