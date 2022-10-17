Алар Карис назвал важнейший урок, который преподнесла война России в Украине

„Всеобщая национальная оборона не сложилась бы без поддержки резервистов, их родственников и общества, а также веры в то, что защищать Эстонию имеет смысл, что Эстонию можно защитить и что каждый хочет внести в это свой вклад“, — сказал глава государства и поблагодарил резервистов и предпринимателей за их веру в это.

По словам президента Кариса, война России в Украине преподнесла много полезных уроков. „Самый важный урок заключается в том, насколько решающей является воля к обороне. Вера в то, что можно превозмочь врага даже тогда, когда он сильнее и боеспособнее“, - сказал глава государства. „Резервисты показывают и мне, и обществу в целом, что Эстония обладает такой же непоколебимой волей к самозащите“.

„Так сложилось, что служба в армии и последующая служба в резерве налагают на эстонскую молодежь обязанность, которой нет у многих европейских молодых людей. И на работодателей, которые теряют свою рабочую силу на несколько дней или недель, чей вклад необходим для проведения учений“, — сказал президент Карис. „И на землевладельцев, у которых поблизости есть шумная авиабаза или тренировочное поле. Не говоря уже о семьях, которым приходится реорганизовывать свою повседневную жизнь, когда любимый человек находится на учениях“.

В благодарственном слове глава государства отметил, что жизнь часто требует от нас одновременного выполнения разных важных задач. „Резервисты имеют работу и гражданскую жизнь, одновременно являясь частью безопасности Эстонии, которую представляет наш резерв. Я уверен, что не всегда легко бросить свои дела и пойти на учебные сборы“, — сказал президент Карис.

„Мы должны работать на свою безопасность каждый день, потому что она не приходит сама по себе“, — сказал глава государства. „Вклад большинства членов общества невоенный, но это неизбежно: как маленькое общество, мы должны вносить более непосредственный вклад в оборону, чем страны, большие, чем наша, или там, где военная угроза не может возникнуть так же внезапно, как здесь“.