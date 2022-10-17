ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (236-й день) | Мобилизация москвичей закончилась. Из российского плена освобождены 108 женщин

Российские военные сорвали наступление украинских вооруженных сил (ВСУ) на Лисичанском (Донецкая область) и Николаевско-Криворожском (Херсонская область) направлениях, заявил официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в районе населенных пунктов Стряповка в Донецкой области и Брускинское в Херсонской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин первым из руководителей регионов объявил об окончании мобилизации граждан для участия в войне против Украины. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин утверждал, что мобилизация закончится примерно через две недели. О завершении частичной мобилизации заявили и в Московской области.

За это сегодня проголосовали главы МИД стран ЕС. Миссия будет заключаться в том, что 15 тыс. украинских солдат пройдут военную подготовку в странах Европейского Союза. О готовности провести такие тренинги ранее уже заявляли Германия и Польша. Миссия начнется в ноябре, формально она рассчитана на два года, ее проведение будет стоить 106,7 млн евро.

Об этом сегодня заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко со ссылкой на данные генштаба ВСУ. По его словам, пишет „Украинская правда“, „эвакуировать“ из аннексированного Крыма и оккупированных территорий планируется самые важные экспонаты, например, археологические находки из драгоценных металлов. Только стоимость экспонатов во всех тридцати крымских музеях измерятся сотнями миллионов гривен.

Глава „Донецкой народной республики“, которую пытается аннексировать Россия, Денис Пушилин заявил, что в понедельник проходит обмен пленными с Украиной „по формуле 110 на 110“.

Как заявило министерство сельского хозяйства Украины, экспорт зерна за первые 17 дней октября был лишь на 2,4% ниже, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Рейтер.

В „Укрэнерго“ после новых обстрелов заявили, что ситуация в стране под контролем, но не исключили аварийных отключений

Об этом главная энергетическая компания Украины заявила в своем телеграм-канале. В сообщении говорится, что в результате „террористической атаки“ повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины.

Из российского плена освобождены 108 женщин

„Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные“, - сообщил вечером глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Согласно его данным, среди освобожденных - 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов, а также 12 гражданских лиц. В свою очередь известный украинский журналист Владимир Золкин сообщил, что некоторые украинки „находились в плену в ОРДЛО еще с 2019 года“. Самой старшей среди освобожденных - 62 года, самой младшей - 21.

Вечером в Одессе прогремел взрыв

Вв небе виден дым, передают корреспонденты „Суспильного“. В городе и области объявлена воздушная тревога. Оперативное командование „Юг“ сообщило, что силами ПВО выпущенный по Одесской области дрон оперативно-тактического уровня уничтожен над морем.

В Киеве спасатели продолжают поиск выживших под завалами

Как сообщает Би-би-си, в Шевченковском районе Киева спасатели продолжают поиски выживших в многоквартирном доме, который частично обрушился после удара, нанесенного утром российскими беспилотниками-камикадзе.

Улица, на которой десятки спасателей и пожарных ведут поисковые работы, по-прежнему оцеплена. Власти уже подтвердили гибель четырех человек, в том числе беременной женщины. Удару подверглось также здание энергетической компании на другой стороне улицы.

Вероятно, именно это здание и было основной целью беспилотников, которые Россия приобрела у Ирана.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, из 28 беспилотников-камикадзе, запущенных по украинской столице, до цели добрались только 5.