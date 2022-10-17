ВИДЕО | В Ейске на жилой дом упал военный самолет. Погибли двое

На жилой дом упал Су-34, сообщили „Интерфаксу“ в единой диспетчерской службе Ейска.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.

„17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск“.

„По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете“, - заявили в Минобороны РФ.

„На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета“, - сообщили военные.

По предварительной неподтвержденной информации, самолет был с полным боекомплектом. На месте крушения произошла серия взрывов.

В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар. Сообщается, что площадь пожара в многоквартирном доме составляет 2 тыс. кв. м.

„На настоящий момент два человека погибли, 15 госпитализированы“, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по состоянию на 20.15).

В свою очередь телеканал „Россия-24“ передает, что „огнем затронуто порядка 30 квартир“. „Спасатели до сих пор не могут приступить к ликвидации пожара. Детонация боекомплектов прекратилась, но сотрудники экстренных служб опасаются неразорвавшихся боеприпасов. При этом часть жителей удалось эвакуировать“, - отмечается в телерепортаже.

„По предварительным данным, причиной аварии могла стать птица, попавшая в двигатель при взлете“, - добавил он.

Президет РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета, передает „Интерфакс“.

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