ВИДЕО | В Ейске на жилой дом упал военный самолет. Погибли четверо(205)
В городе Ейск в Краснодарском крае в понедельник вечером военный самолет упал на жилой дом. Как позже сообщили информационные агентства, в результате крушения погибли четыре человека (данные на 21.15).
На жилой дом упал Су-34, сообщили „Интерфаксу“ примерно в 18.30 в единой диспетчерской службе Ейска.
Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались, подтвердили позже в Минобороны РФ.
„17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск“.
„По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете“, - заявили в Минобороны РФ.
„На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета“, - сообщили военные.
По предварительной неподтвержденной информации, самолет был с полным боекомплектом. На месте крушения произошла серия взрывов.
В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар. Сообщалось, что площадь пожара в многоквартирном доме составляла 2 тыс. кв. м.
Телеканал „Россия-24“ передал, что „огнем затронуто порядка 30 квартир“. „По предварительным данным, причиной аварии могла стать птица, попавшая в двигатель при взлете“, - добавил сообщил источник телеканала.
Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Ейского района сообщил в начале десятого вечера агентству ТАСС, что пожар в жилом доме, начавшийся после падения военного самолета, потушен.
„Сейчас проходят спасатели по всем этажам. Пока угрозы обрушения нет. Только в одном подъезде горело с первого по девятый этажи“, - цитирует агентство сотрудника службы.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что по данным на 21:15 в результате падения самолета на жилой квартал в Ейске погибло четыре человека, число пострадавших выросло до 25.
Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Ейска также рассказал агентству „Интерфакс“, что еще шесть человек пропали без вести.
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