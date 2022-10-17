Новости Эстонии
17.10.2022, 20:05

Собака, убившая ребенка, напала на работника приюта

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: | Shutterstock

В приюте Пальяссааре подтвердили порталу Delfi, что собака, в сентябре убившая ребенка, теперь напала на работника приюта.

Менеджер по связям с общественностью приюта Пальяссааре подтвердила Delfi, что вчера собака напала на сотрудника приюта. „В приюте действительно произошел инцидент, в котором собака нанесла работнику царапины и укусы“, — сказала менеджер по связям с общественностью Анни-Анете Мыйзамаа.

Мыйсамаа сказала, что, поскольку нападение произошло вчера, сегодня в приюте собирали информацию о том, что именно произошло и что вызвало такое поведение животного.

В середине сентября произошел трагический инцидент. Собака, принадлежащая члену семьи, напала на четырехлетнего ребенка. Ребенок от полученных травм скончался.

Северная префектура возбудила уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в результате нападения собаки. Полиция расследует дело на основании статьи 117(1) Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за причинение смерти другому лицу по неосторожности. По данным прокуратуры, дополнительной информации о расследовании нет.

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