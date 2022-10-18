ГРАФИК | Правительство Каллас не получит большинства в Рийгикогу. Голоса соберут EKRE-Kesk-Isamaa(20)
Согласно опросам общественного мнения, нынешняя коалиционная палитра еще более красочна, чем на выборах в Рийгикогу 2019 года.
Согласно последним данным опроса, проведенного по заказу Norstat НПО „Институт социальных исследований“, нынешнее правительство Каи Каллас, в которое входят Партия реформ, Исамаа и социал-демократы, получило бы 44,3 процента голосов, что, вероятно, недостаточно для получения 51 места в Рийгикогу.
Тройка предыдущего правительства (Центристская партия, EKRE, Isamaa) дает 49,4 процента. Если на данный момент 3,7% голосов достанутся партиям с низким процентом популярности, то такой результат будет означать выдвижение указанных трех.
Однако тот факт, что в новом Рийгикогу будет шесть политических партий вместо пяти, несколько сбивает с толку. Комбинаций гораздо больше, чем четыре года назад. Из возможных коалиций двух партий могут объединится в союз Партии реформ и EKRE, что первая исключила. В эстонской политике редко можно увидеть объединение четырех или более партий. Причина практическая: чем больше партнеров, тем сложнее сохранить коалицию. Поэтому, скорее всего, после выборов 5 марта 2023 года Эстонией будет управлять еще одна трехсторонняя коалиция.
Какие возможности имел бы либеральный союз, в котором действовали бы Партия реформ, Эстония 200 и социал-демократы? Учитывая, что их совокупная поддержка в настоящее время составляет 46,9 процента, большинство из них соберется и, вероятно, будет недостаточно для эффективного управления.
Поскольку рейтинги Соцдемов и Исамаа на данный момент практически идентичны, Исамаа тоже можно рассматривать в любой комбинации, содержащей СДЕ. Цифры показывают, что Партии реформ было бы трудно или даже невозможно сформировать правительство с двумя более мелкими партиями (Eesti 200, Isamaa, SDE) при поддержке менее 10 процентов.
Предыдущее правительство, Партия реформ и Центристская партия, не могли прийти к власти в одиночку, но было бы достаточно участия одной из трех меньших партий. Математически это вполне подтверждается. Партия реформ и Центристская партия вместе с СДЭ дадут в сумме 53,1%. Вместе с Исамаа две крупнейшие партии получили бы 53,2 процента, а вместе с Эстонией 200 — 55,8 процента.
Теоретически на их место можно поставить и EKRE во всех комбинациях во главе с Партией реформ, но поскольку социалисты и Эстония 200 исключили сотрудничество с ними, главной надеждой национал-консерваторов остается восстановление второго правительства Юри Ратаса, на этот раз, возможно, под руководством премьер-министра Мартина Хельме.
Можно констатировать, что процент поддержки центристов в настоящее время низок. Однако, если нынешнее положение вещей материализовать на выборах, наиболее реалистичная комбинация предполагает их участие. Это дас твозможность разным женихам конкурировать друг с другом так же, как при формировании нынешнего правящего союза в борьбе за партию Isamaa. „Мы еще та разборчивая невеста“, — описал тогда ситуацию председатель Isamaa Хелир-Вальдор Сеедер.