ГРАФИК | Правительство Каллас не получит большинства в Рийгикогу. Голоса соберут EKRE-Kesk-Isamaa

Согласно последним данным опроса, проведенного по заказу Norstat НПО „Институт социальных исследований“, нынешнее правительство Каи Каллас, в которое входят Партия реформ, Исамаа и социал-демократы, получило бы 44,3 процента голосов, что, вероятно, недостаточно для получения 51 места в Рийгикогу.

Тройка предыдущего правительства (Центристская партия, EKRE, Isamaa) дает 49,4 процента. Если на данный момент 3,7% голосов достанутся партиям с низким процентом популярности, то такой результат будет означать выдвижение указанных трех.

Однако тот факт, что в новом Рийгикогу будет шесть политических партий вместо пяти, несколько сбивает с толку. Комбинаций гораздо больше, чем четыре года назад. Из возможных коалиций двух партий могут объединится в союз Партии реформ и EKRE, что первая исключила. В эстонской политике редко можно увидеть объединение четырех или более партий. Причина практическая: чем больше партнеров, тем сложнее сохранить коалицию. Поэтому, скорее всего, после выборов 5 марта 2023 года Эстонией будет управлять еще одна трехсторонняя коалиция.

Какие возможности имел бы либеральный союз, в котором действовали бы Партия реформ, Эстония 200 и социал-демократы? Учитывая, что их совокупная поддержка в настоящее время составляет 46,9 процента, большинство из них соберется и, вероятно, будет недостаточно для эффективного управления.

Поскольку рейтинги Соцдемов и Исамаа на данный момент практически идентичны, Исамаа тоже можно рассматривать в любой комбинации, содержащей СДЕ. Цифры показывают, что Партии реформ было бы трудно или даже невозможно сформировать правительство с двумя более мелкими партиями (Eesti 200, Isamaa, SDE) при поддержке менее 10 процентов.