Лукас: учителя не должны бояться, что за плохое знание эстонского их будут штрафовать лично

„Мы говорим не о штрафе в отношении конкретного человека или учителя, а о денежном взыскании с учреждения. Иными словами, если одна из школ в каком-то местном самоуправлении не способна предоставить обучение на эстонском языке, то денежное взыскание будет выплачивать местное самоуправление. И такое денежное взыскание будет касаться не только системы образования“, - передает слова Лукаса RusERR.

„Но я хочу подчеркнуть, что это максимальные размеры штрафа. Не будут же взыскивать максимальный штраф в каждом отдельном случае. Сейчас штраф составляет всего 640 евро. А если какое-то местное самоуправление или учреждение нарушает закон, то 640 евро - для них слишком мало, чтобы заставить их быть законопослушными. Поэтому учителя не должны бояться того, что их начнут штрафовать лично“, - добавил министр.

Что касается самих учеников, то Лукас обещал, что если в школе наберется десять или более желающих, то в им будет предоставлена возможность углубленного изучения своего языка и культуры.



