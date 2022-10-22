ГРАФИКИ | По данным банка, многие семьи начали проедать свои сбережения. Что день грядущий нам готовит?

Центр финансовой информации Swedbank, совместно с Norstat, в сентябре провел опрос, целью которого было выяснить, как жители Эстонии оценивают свое экономическое положение сейчас и в будущем. Кроме того, было исследовано, какие решения и изменения в привычках потребления были приняты, чтобы справиться с ростом цен?