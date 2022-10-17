ФОТО | Видели этого человека или автомобиль? Звоните в полицию!

После этого ни коллеги, ни родственники, ни друзья не видели Алари и ничего не знают о том, где он может находиться. Мужчина уехал из дома на легковом автомобиле Ford Focus с регистрационным номером 052AVH. Последний раз транспортное средство видели в пятницу в районе Ихасте, едущим в сторону Аннелинна.