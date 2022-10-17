ЧП и криминал
17.10.2022, 13:53

ФОТО | Видели этого человека или автомобиль? Звоните в полицию!

 
Kadunud Alari
Kadunud Alari
ФОТО: Politsei | Delfi Meedia

Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения 24-летнего Алари, которого последний раз видели 14 октября в его месте проживания, в деревне Ройу в Тартумаа.

После этого ни коллеги, ни родственники, ни друзья не видели Алари и ничего не знают о том, где он может находиться. Мужчина уехал из дома на легковом автомобиле Ford Focus с регистрационным номером 052AVH. Последний раз транспортное средство видели в пятницу в районе Ихасте, едущим в сторону Аннелинна.

Рост Алари 179 см, телосложение худощавое. Скорее всего, он был одет в черную куртку, темные штаны и обувь, черную кепку и очки с темной оправой.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или видел его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112. Также Алари сам может связаться с полицией или близкими.

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