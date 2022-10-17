„Ему неуютно, одиноко и ужасно“: Лариса Оленина посетила памятник „Танк“ в музее

„Сегодня добралась до узника нашего. Он, конечно, в музее, но ему неуютно, одиноко и ужасно, - пишет Лариса Оленина. - День был красивый и солнечный, как в августе 16-го числа. Была я у него одна. Красивая и гордая машина, которая удивила в своё время полмира. Нет и не было от него на берегу Нарвы угрозы никакой. Кто-то придумал, что он может отправиться в бой. А он был значимым символом и напоминанием, что любая война - это страшно, это страдания...“